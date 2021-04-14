Интеграция с Topshop принесла ASOS рекордные продажи

В компания ASOS отчитались о результатах работы во втором полугодии 2020 финансового года. Промежуточные итоги показали усиление позиций компании даже в условиях пандемии.

За второе полугодие 2020 фингода, который завершился в конце февраля, доход компании увеличился на 24% и составил 1,976 млрд фунтов стерлингов. Что в ASOS назвали рекордным показателем. В рознице продажи компании выросли так же и достигли отметки в 1,92 млн фунтов стерлингов. Однако аналитики компании отметили, что валовая маржа снизилась на 2% из-за увеличения транспортных расходов, сбоев на фоне пандемии и валютных колебаний.

Эксперты говорят, что прибыль холдинга в тяжелый для торговли год не пострадала: показатель EBITDA увеличился на 90% и составил 180,8 млн фунтов стерлингов. Прибыль до выплаты налогов увеличилась на 253% и составила 106,4 млн фунтов стерлингов! За полгода число активных покупателей ASOS увеличилось на 1,5 млн человек и составила порядка 25 млн пользователей.

На рынке Великобритании ASOS показал рост продаж на 39%, в странах Евросоюза – на 18%, в США – на 16%, в остальном мире – на 16%.

Отмечается, что второе полугодие было очень важным для холдингом из-за приобретения ряда брендов у группы Arcadia. Получив в свой актив марки Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT, ASOS зафиксировал «существенные изменения по трафику, ориентированному на указанные марки с ростом на 226% только в день перезапуска, что вылилось в хорошие продажи».