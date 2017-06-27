Интеллектуальная роскошь Ювелирного дома RODERY

Ювелирный дом RODERY – это интеллектуальная роскошь: изделия с большими драгоценными камнями, которые с каждым годом растут в цене и увеличивают свой инвестиционный вес. RODERY Jewelry House выполняет приватные заказы в Нью-Йорке, Дубае, Лондоне, Москве, Женеве, Гонконге.

RODERY использует лишь натуральные камни фантастического качества, лучшего цвета и чистоты, каждое из которых имеют документальное свидетельство своей инвестиционной ценности, будучи сертифицировано в самых известных международных лабораториях.

Драгоценные камни отбираются на месторождениях по всему миру профессиональными геммологами, работающими в штате RODERY. Сапфиры, изумруды, рубины и бриллианты, прошедшие строгий отбор и получившие государственные и международные сертификаты, достойны лучших аукционов мира.

Каждое изделие RODERY начинает свой путь с создания живописцем тщательно исполненного эскиза, в котором прорисован каждый миллиметр изделия: и именно этот уникальный эскиз и получает обладательница украшения, вместе с сертификатами и паспортом изделия.

Ручная работа ювелиров, кропотливая работа геммологов, вдохновение художников, внимательный подход к каждому изделию, привели к тому, что каждое изделие RODERY – это исключительный шедевр, наполненный смыслом, красотой и вечными ценностями.