Интеллектуальный вечер Club of Gentlemen в Аudi City Moscow

5 июля в инновационном шоу-руме Audi City Moscow состоялся интеллектуальный вечер от Club of Gentlemen, который уже традиционно собирает гостей на концептуальные мероприятия. Вечер прошел под эгидой проекта «Интеллектуальные игры «Студии Довженко».

Гостями и игроками захватывающей игры стали: композитор Владимир Матецкий, композитор Александр Журбин, актриса Екатерина Вуличенко, знаток Борис Еремин, певица Нина Шацкая, актер Евгений Венедиктов, актриса Наталья Тетенова, телеведущий Константин Зырянов, архитектор Александр Юдин и другие.

Проект «Интеллектуальные игры» - командные соревнования игроков, увлеченно ищущих в течение одной минуты ответы на умные и мастерски сформулированные вопросы виртуозного ведущего и идейного вдохновителя проекта, журналиста Михаила Довженко.

Интригующая атмосфера и эрудиция участников завораживала и зрителей, которые не с меньшим азартом включались в процесс игры. В игре приняло участие одиннадцать команд по шесть леди и джентльменов, которые почувствовали себя настоящими знатоками интеллектуального клуба, ответив на пятнадцать интересных вопросов.

Команда-победитель получила в подарок престижные ручки Parker – незаменимый аксессуар игрока и джентльмена! А также приглашение на тест-драйв от Audi Сity. Лучший игрок среди победителей был награжден отдельным призом – тест-драйвом на спортивном автомобиле Audi R8.

Под живую музыку на инструментах от салона роялей и пианино «ФОРТЕ и ПИАНО» было презентовано летнее коктейльное меню и закуски, прошел розыгрыш ценных призов от компании Audi City и дейспа Spa by Algothem.

Audi City Moscow (ул. Никольская, 10) – уникальное инновационное пространство, созданное немецкими архитекторами и инженерами с использованием новейших технологий. Audi City Moscow - это не только место, где потенциальный покупатель может оценить все модели бренда в самых разнообразных модификациях, но и площадка для обмена идей, проведения лекций и мастер-классов в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами и компаниями, занимающимися разработками в области технологий.

Spa by Algotherm (спа бай альготерм) - двухуровневый дейспа в самом сердце Москвы. Наша философия - гармония души и тела, наша миссия - красота, здоровье и молодость, благодаря самому современному арсеналу эстетических и медицинских программ. Атмосфера изысканного комфорта, компетентные и внимательные профессионалы, лидирующие косметические бренды - все это Spa by Algotherm!