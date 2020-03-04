Интерактивная выставка «LifeWear» в Музее Москвы

С 29 февраля по 1 марта в Музее Москвы прошла интерактивная выставка «LifeWear», которая рассказала о взаимосвязи человека с высокими технологиями и окружающей средой.

Проект посвящен связи между инновационными технологиями, дизайном и природой и показывает, как они дополняют друг друга, привнося в жизнь человека не только функциональность и стиль, но и осознанность и осведомленность. Проводя параллель с четырьмя элементами — воздухом, водой, огнем и землей — выставка показывает формы и свойства UNIQLO.

Инновации, постоянно разрабатываемые в UNIQLO, запечатлены в интерактивных зонах и арт-объектах. Легкость воздуха представлена в инсталляциях AIRism и ультралегких пуховиках. Зона с джинсами показывает подход бренда к устойчивому развитию — в ней находит свое отражение водная стихия. Творческое начало UNIQLO раскрывается через элемент огня. Арт-объекты стихии земли вдохновлены натуральными материалами — хлопком и льном.

Новый формат выставочной презентации позволяет иначе взглянуть на бренд, лучше понять источники его вдохновения, процессы разработки, особенности производства и этичности реализации. Все эти аспекты — важнейшая часть концепции UNIQLO LifeWear («Одежда для жизни»).