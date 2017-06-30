Интернациональная кампания Dior. Осень-зима, 2017/18

Парижский дом моды пригласил к участию в новой рекламной кампании молодых моделей разных культур и национальностей.
Кампанию будущего сезона для Dior создала известный фотограф Брижитт Лакомб. Парижский дом не так часто приглашает к сотрудничеству девушек-фотографов, поэтому такое решение можно считать логичным продолжением курса нового креативного директора марки. Как известно, Мария Грация Кьюри активно поддерживает феминистское движение, что заметно и в ее работе.
Обозначая новый настрой, дизайнер также выбрала в качестве героинь кампании моделей разных национальностей. На снимках можно увидеть музу модельера Рут Белл, а также манекенщиц, чьи звезды зажглись недавно: Адвоа Абоа, Фернанду Ли и Грейс Хартцель. За создание короткого рекламного видео отвечал Фабьен Барон.
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