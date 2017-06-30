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Артем Кузелев

Интернациональная кампания Dior. Осень-зима, 2017/18

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  • 30 Июня 201716:38
Сюжеты: Dior, Рекламные кампании

Парижский дом моды пригласил к участию в новой рекламной кампании молодых моделей разных культур и национальностей.

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  • Dior. Осень-зима, 2017/18

Кампанию будущего сезона для Dior создала известный фотограф Брижитт Лакомб. Парижский дом не так часто приглашает к сотрудничеству девушек-фотографов, поэтому такое решение можно считать логичным продолжением курса нового креативного директора марки. Как известно, Мария Грация Кьюри активно поддерживает феминистское движение, что заметно и в ее работе.

Обозначая новый настрой, дизайнер также выбрала в качестве героинь кампании моделей разных национальностей. На снимках можно увидеть музу модельера Рут Белл, а также манекенщиц, чьи звезды зажглись недавно: Адвоа Абоа, Фернанду Ли и Грейс Хартцель. За создание короткого рекламного видео отвечал Фабьен Барон.

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