Интернациональная кампания Dior. Осень-зима, 2017/18

Парижский дом моды пригласил к участию в новой рекламной кампании молодых моделей разных культур и национальностей.

1 / 5 Dior. Осень-зима, 2017/18









Кампанию будущего сезона для Dior создала известный фотограф Брижитт Лакомб. Парижский дом не так часто приглашает к сотрудничеству девушек-фотографов, поэтому такое решение можно считать логичным продолжением курса нового креативного директора марки. Как известно, Мария Грация Кьюри активно поддерживает феминистское движение, что заметно и в ее работе.

Обозначая новый настрой, дизайнер также выбрала в качестве героинь кампании моделей разных национальностей. На снимках можно увидеть музу модельера Рут Белл, а также манекенщиц, чьи звезды зажглись недавно: Адвоа Абоа, Фернанду Ли и Грейс Хартцель. За создание короткого рекламного видео отвечал Фабьен Барон.