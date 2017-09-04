ИНТЕРТКАНЬ-2017. Осень. Экспертный форум и тренд-зона

С 28 по 30 августа 2017 года в московском Экспоцентре проходила III Международная выставка тканей и текстильных материалов "Интерткань 2017.Осень", организованная Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности при поддержке Правительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-Промышленной Палаты РФ.

Впервые в России в рамках выставки «Интерткань» был представлен проект Textile Expert Forum – зона трендов, в которой ведущие зарубежные и отечественные производители ткани получили возможность показать лучшие образцы своей новой коллекции.

Результатом работы форума стала премия «Интерткань», сформированная по выбору профессионального жюри, которое выбрало четыре лучших образца из представленных компаниями - участницами на форуме. Жюри, состоявшее из представителей российской индустрии моды (Владимир Зубец (дизайнер), Людмила Норсоян (основатель бренда инновационного трикотажа), Александра Калошина (основатель SOLSTUDIO TEXTILE DESIGN), Виктория Андриянова (дизайнер), Наталья Черкасова (основатель и директор Московского Клуба Визажистов «Форум», ведущий российский визажист), Ирина Крутикова (дизайнер, «королева русского меха» ), Юлия Иванова (дизайнер, участник MBFWRussia), Галина Крючкова (главный художник Дома Моды Зайцева)), в своем выборе учитывало качества ткани, интересующие потребителей в текущем сезоне: оригинальность с точки зрения художественного оформления, декорирования, финишной обработки, инноваций в технологии, а также ткани с необычными осязательными качествами и способности ткани передавать и вызывать эмоции. Награждение четырех компаний – участниц прошло во время официальной церемонии открытия выставки «Интерткань».

«Это достойный прецедент, созданный на российской текстильной выставке! – прокомментировала член жюри премии «Интерткань», дизайнер, Академик Национальной Академии Индустрии Моды Юлия Иванова. – Любая коллекция одежды начинается с подбора материалов – и если раньше российские дизайнеры за вдохновением и поставщиками стремились отправиться на зарубежные текстильные выставки Парижа, Милана или Берлина, то сегодня мы наблюдаем за новизной текстильных посылов и от российских производителей, прилагающих усилия, чтобы действительно находиться в модном ключе мировой текстильной индустрии. Меня, к примеру, очень привлекло пространство форума, посвященное концептуальным решениям перехода рисунка на разные плоскости. На мой взгляд, для тех кто думает о создании своей марки или создает коммерческие коллекции, созданная тренд – зона дает возможность ознакомиться не столько с настроением сезона, сколько с выборкой тканей отдельных участников выставки, что безусловно полезно при выборе конкретных позиций и производителей ткани, так как на каждом образце указано название и номер стенда компании участника. Кстати, выставка «Интерткань» отвечает запросам не только крупного бизнеса, но и молодых брендов с малыми тиражами - так как на выставке представлены фабрики, работающие с объемом и от одного рулона (хотя в данном случае нужно быть готовыми к относительно не низкой цене). Особого внимания заслуживают тренд-экскурсии, семинары и консультации в рамках Textile Expert Forum».

Александра Калошина, дизайнер, основатель SOLSTUDIO TEXTILE DESIGN, прокомментировала опыт создания зоны трендов как очень успешный и нужный: «Создание тренд зоны в рамках подобных выставок – общая мировая практика. Это помогает посетителю ориентироваться, так как в одном месте собрано лучшее для участников сессии. В пределах небольшого пространства можно увидеть, чем живет и дышит отрасль, каковы ее перспективные направления – и все это в плоскостинескольких столов и стендов. На каждом образце ткани имеется название и номер стенда производителя – так можно не просто составить представление о будущей коллекции, но и прямиком отправиться к поставщику нужных образцов. Потому помимо основной задачи – показать направления и ключевые темы для коллекций одежды нового сезона – в данном случае решается еще и очень практическая.»

По словам Ирины Крутиковой, известного российского модельера, художника, выставка «Интерткань» действительно из года в год собирает практиков текстильного дела. Ирина Владимировна высоко оценила деловую программу выставки и создание тренд – зоны как пространства, где на самом деле можно увидеть в одном месте четыре направления развития текстильной индустрии.

На официальном открытии выставки «Интерткань» cтатс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что наряду с зарубежными отечественные предприятия увеличивают свое представительство на таких крупных экспозиционных площадках. Это говорит о популярности и интересу к отрасли и важности профессионального общения, установления новых деловых связей. По сравнению с прошлым разом (весенним) количество участников выросло на 20% — более 100 компаний. Расширилась и география: помимо ведущих российских производителей на выставке были представлены участники из Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Испании, Португалии, Латвии, Литвы, Индии, Турции.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности,член правления РСПП, Андрей Разбродин отметил, что прецедент создания Textile Expert Forum (зоны трендов) в рамках состоявшейся выставки несомненно можно считать успешным. Он отметил, что посетители - специалисты всё же не ограничивались посещением стендов избранных компаний, а осматривали выставку целиком, а представлено было действительно много и порой, неожиданного – экологичные разработки производителей фурнитуры, уникальные решения декора ткани и готовых изделий, нетканые материалы и многое другое.