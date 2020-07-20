«Интерткань» подтверждает встречу!

Заботясь о безопасности и здоровье участников и посетителей, учитывая планы по восстановлению международного авиасообщения, VIII Международная выставка «ИНТЕРТКАНЬ» объявляет новые даты проведения. Крупнейшая в России специализированная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ» состоится 15 - 17 сентября 2020 года в московском ЦВК «Экспоцентр».

Эти даты, наиболее комфортные для участников и посетителей, учитывают изменения в международном календаре отраслевых выставок и позволят принять участие в мероприятии более широкой аудитории иностранных компаний, а также обеспечат более комфортный для них режим подготовки экспозиций.

Экспозиция будет развернута в более современном и удобном для посетителей и экспонентов павильоне 2 ЦВК «Экспоцентр». Это позволит организовать выставку не только с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, но и в соответствии с высокими международными стандартами.

«Изменение дат и павильона позволит существенно улучшить качество нашего мероприятия. Мы рады предложить нашим участникам новые сроки и новые возможности, – комментирует Елена Пищева, директор выставки «ИНТЕРТКАНЬ». ¬– Мы сделали выводы из текущей ситуации, провели анализ рынка и раздвигаем границы сложившихся форматов, предлагая новые сервисы и возможности участникам и посетителям нашего осеннего отраслевого выставочного смотра. Восьмой сезон выставки будет отвечать новейшим требованиям цифровизации. Более подробно об этих изменениях мы расскажем в самое ближайшее время».

Одновременно с выставкой «ИНТЕРТКАНЬ» в павильоне 2 пройдут: выставка Textile&Home, салоны TextilePrint и «Технический текстиль и нетканые материалы», традиционный текстильный Trend Forum и мероприятия деловой программы, которые состоятся в гибридном формате (он- и оффлайн).

На выставке для безопасности участников и экспонентов организаторами будут обеспечены:

застройка экспозиции с расширенными до 3 метров проходами;

влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулентного действия;

очистка вентиляционной системы;

контроль температуры для всех сотрудников организаторов и экспонентов, а также посетителей выставки;

организация обязательной онлайн-регистрации и бесконтактного прохода на выставку;

маршрутизация людских потоков с обеспечением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра;

оборудование мест для обработки рук дезинфицирующими средствами, и при необходимости обеспечение средствами индивидуальной защиты дыхания.

Мы надеемся, что 8-я международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ» поможет восстановлению деловых связей, внесет вклад в развитие отрасли и станет оптимальным качественным и безопасным деловым каналом интернациональной коммуникации.

До встречи в Москве, в ЦВК «Экcпоцентр» с 15 по 17 сентября 2020!

Зарегистрироваться и стать участником выставки можно ЗДЕСЬ