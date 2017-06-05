iPad для путешественника

В первую очередь для Миллы, как для дизайнера, скорость создания наброска очень важна. Ведь необходимо донести клиенту свою идею, а с помощью iPad это стало возможно сделать не более чем за 15 минут. А в путешествии такой быстрый набросок позволит сохранить в памяти счастливые моменты. Сама Милла говорит, что скетч – это полет мысли, вот почему здесь важна скорость! Это твое сиюминутное состояние, которое надо успеть зафиксировать.

Во время встречи Милла не только рассказала, в каких программах она работает, но и постаралась вдохновить каждого начать рисовать. По ее словам, в скетчах не может быть стиля, каждый сам выбирает свой стиль. Единственное, о чем не стоит забывать, так это об азах графики. Поэтому всем, у кого нет профессионального художественного образования, Милла посоветовала все же изучить основы построения рисунка.

А в конце лекции Милла предложила устроить небольшой марафон и каждому, кто был на ее лекции, выложить свои скетчи в Инстаграм и обязательно отметить ее! Таким образом, она всегда сможет поддержать учеников Академии re:Store!

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