iPhone как travel-гаджет

Посещая различные страны, любой путешественник мечтает о памятных снимках, которые смогли бы передать всю атмосферу и эмоции, полученные в поездке. Многие туристы берут с собой громоздкие профессиональные камеры и тяжелые штативы, тем самым тратят массу усилий на фотосъемку. Стоит отметить, что многочисленные аксессуары для создания фотографии можно заменить всего лишь одним миниатюрным гаджетом – iPhone. Использование современного смартфона позволит путешественнику стать гораздо мобильнее и запечатлеть абсолютно любой момент жизни, ведь iPhone – это та вещь, которая всегда под рукой.

Глеб Застрожин (@zastrozhin) – известный travel-эксперт, посетивший уже более 95 стран мира, проведет для гостей лекцию, на которой расскажет, как эффективно использовать все возможности iPhone. В своем аккаунте в Instagram блогер активно делится с подписчиками интересными маршрутами и полезными советами, касательно фотографии. Спикер раскроет секреты создания и обработки неординарных снимков с помощью удобных и простых в использовании приложений, а также расскажет, почему iPhone – это лучшая камера для путешествий.

Приняв участие в мастер-классе, у каждого из вас появится возможность сразу же применить полученные навыки на практике, и с высоты 85-этажного небоскреба (354 метра) сделать потрясающие панорамные фотографии Москвы. Также, стоит отметить, что гостей ждут вкусные угощения, которые станут приятным дополнением к лекции.

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Чтобы принять участие в фотопрогулке, необходимо: