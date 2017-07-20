Когда за плечами огромный рюкзак, в руке iPhone, а перед глазами невероятный пейзаж, рука невольно нажимает на кнопку смартфона и делает мгновенное фото. 26 июля в Академии re:Store каждый желающий сможет узнать, как сделать так, чтобы этот снимок стал запоминающимся. Популярный travel-блогер и фотограф Глеб Застрожин (@zastrozhin) поделится своими лайфхаками на открытой лекции «iPhone – лучшая камера для путешествий».

На лекции Глеб расскажет о том, как искать удачный кадр, поделится своими секретами и правилами съемки в разных погодных условиях и необычных местах. Участники узнают, как не упустить момент съемки, а также о специальных программах для обработки фотографий.

Глеб Застрожин (@zastrozhin) – travel-эксперт, летает по миру, пишет много и интересно.

Он посетил уже 73 страны, о чем увлекательно рассказывает своим подписчикам, которых уже 130 тысяч. В своем аккаунте в Instagram он делится маршрутами, полезными советами о различных местах съемки и пребывании в той или иной стране. В своих путешествиях он использует только iPhone, благодаря которому его подписчики могут увидеть всю красоту удивительного мира.

Программа лекции:

1. Почему iPhone – лучшая камера для путешествий?

2. Как снимать, чтобы снимки были такие же, как и на камеру?

3. Выжми из камеры максимум. Лучшие программы для качественных снимков.

4. Снимки под водой и внутри водопада. Нестандартное применение iPhone.

5. Постобработка. Обзор лучших приложений и их возможностей.

6. Подготовка для публикации в Instagram.

7. Timelapse и другие видеовозможности iPhone.

8. В путешествии главное – не упустить момент (возможности скрытной и быстрой съемки).

Дата и время проведения лекции: 26 июля 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ! Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.