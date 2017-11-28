iPhone – отличный помощник для работы фотографа

В прошедшую пятницу в Академии re:Store в очередной раз не было свободных мест. Эрик Рай – urban-фотограф, блогер и просто любитель своего дела рассказал об обработке фотографий на iPhone и о том, что фотография может приносить не только удовольствие, но и деньги.

Эрик занимается фотографией около 3 лет, и за это время он накопил уже огромный багаж знаний и умений. В самом начале Эрик фотографировал всё, что попадалось на глаза, но затем он нашел свое направление и остановился на urban-фотографии.

На своей лекции Эрик рассказал, как зарабатывать и одновременно продолжать заниматься любимым делом фотографией. Главное быть активным и не ждать подарков судьбы. Instagram одна из лучших на данный момент платформ для продажи своих фотографий и услуг. Не стоит пренебрегать таргетированной рекламой; используя этот инструмент, о вас узнает большее количество людей.

Эрик поделился своими любимыми приложениями, помогающими обрабатывать фотографии на iPhone. Вот несколько из них:

1.​ Lightroom помогает обрабатывать фотографии на iPhone не хуже Photoshop.

2.​ Clithe позволяет делать различные эффекты на фотографии, конвертируя её в gif-формат.

3.​ Planoly – приложение пригодится тем, кто хочет вести привлекательный аккаунт в Instagram, подбирая цветовую гамму профиля.

4.​ Flipagram позволяет оживлять видео, а также накладывать музыкальный фон.

5.​ VSCO – то приложение, которое популярно своими эффектами.

Экспериментируйте, придумывайте новые идеи и не бойтесь воплощать их в жизнь. Тогда всё получится!

В Академии re:Store каждый месяц проходят открытые лекции. Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.