iPhone в путешествии

Софья часто путешествует, и для нее мобильная камера настоящая палочка-выручалочка. Ее работы в Instagram насчитывают более 173 тыс. поклонников, в основном это фотографии в светлых, нежных тонах. И один из первых вопросов, которые задали Софьи, звучал так: "Как вы добиваетесь подобного эффекта?" Как оказалось, весь секрет в свете. При съемке необходимо всегда обращать внимание не только на освещение, но и на цвет того, что снимаешь.

Софья посоветовала избегать встроенных фильтров Instagram и обрабатывать на сторонних приложениях, показала, как она сама доводит до совершенства свои фотографии и какие секреты скрывают в себе приложения для обработки.

12 июля в Академии re:Store выступит с мастер-классом "Ретушь и обработка портретных фотографий на МасBook" фотограф Александр Елизаров, успевший поработать с модельными агентствами и популярными звездами шоу-бизнеса, такими как: Ксения Алфёрова, Егор Бероев, TherrMaitz, Иван Далматов (участник шоу «Голос»), Армен Григорян (рок-группа «Крематорий»), Uma2rman, BlackStar и другими.

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