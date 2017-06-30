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Иван

iPhone в путешествии

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  • 30 Июня 201716:38
Сюжеты: iPhone
По словам Софьи Филипповой (@sonchicc), сам по себе iPhone – неотъемлемый ежедневный атрибут, камера которого позволяет делать качественные снимки при различных условиях и освещении, что является для нее одним из ключевых моментов. Она призналась, что не раз думала перейти на профессиональную камеру, но с выходом iPhone 7 Plus поняла, что этого не потребуется. На данный момент последняя модель включает в себя все преимущества зеркальной камеры и при этом отличается большей портативностью, к тому же процесс обработки фотографий стал быстрее.  

Софья часто путешествует, и для нее мобильная камера настоящая палочка-выручалочка. Ее работы в Instagram насчитывают более 173 тыс. поклонников, в основном это фотографии в светлых, нежных тонах. И один из первых вопросов, которые задали Софьи, звучал так: "Как вы добиваетесь подобного эффекта?" Как оказалось, весь секрет в свете. При съемке необходимо всегда обращать внимание не только на освещение, но и на цвет того, что снимаешь.

Софья посоветовала избегать встроенных фильтров Instagram и обрабатывать на сторонних приложениях, показала, как она сама доводит до совершенства свои фотографии и какие секреты скрывают в себе приложения для обработки.

12 июля в Академии re:Store выступит с мастер-классом "Ретушь и обработка портретных фотографий на МасBook" фотограф Александр Елизаров, успевший поработать с модельными агентствами и популярными звездами шоу-бизнеса, такими как: Ксения Алфёрова, Егор Бероев, TherrMaitz, Иван Далматов (участник шоу «Голос»), Армен Григорян (рок-группа «Крематорий»), Uma2rman, BlackStar и другими.

Следите за расписанием лекций и регистрируйтесь для участия в разделе «Академия» на сайте: www.re-store.ru/academy/.

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