iPhone вместо фотоаппарата в путешествии

Софья Филиппова - не просто travel- и lifestyle-блогер с аудиторией более 173 тысяч подписчиков, но и флорист, и создатель собственного стартапа Flowerpowerstudio, номинант премии Neforum на лучший travel-блог 2016. О ней и ее творчестве уже писали: бортовой журнал авиакомпании Icelandair, австрийский журнал BergWelten и журнал CondéNast Traveller Russia.

По словам самой Софьи, сам по себе iPhone – неотъемлемый ежедневный атрибут, камера которого позволяет делать качественные снимки при различных условиях и освещении. А в комплекте с правильными приложениями по обработке – достойный конкурент профессиональной технике, так как в большинстве случаев подписчики не замечают разницу между зеркальной камерой и снимками, сделанными на последнюю модель iPhone. Данная лекция станет настоящим ключиком к успеху для начинающих блогеров, а профессионалам позволит почерпнуть новые знания.

Программа лекции:

Советы по съёмке на камеру iPhone. Полезные приложения для обработки фотографий в светлых тонах. Тренды Инстаграма: как собрать больше лайков?

Дата и время проведения лекции: 21 июня 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.