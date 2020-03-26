IQOS запустил проект «Настоящие истории» – победители примут участие в создании фильма

В жизни каждого из нас иногда случаются истории, про которые можно снимать кино. Это большие и маленькие события, знакомства, влюбленности, встречи – моменты, которые есть в жизни каждого, которые вдохновляют и трогают до глубины души. IQOS верит в силу настоящих историй.

Поэтому совместно с писателем Александром Цыпкиным бренд запускает новый проект «Настоящие истории». Каждый совершеннолетний пользователь IQOS из России получит шанс поучаствовать в создании фильма в качестве автора истории, положенной в основу сценария.

Александр Цыпкин

Проект «Настоящие истории» стартовал 10 марта

В нем могут принять участие все пользователи* IQOS в России. Для этого они должны до 15 апреля поделиться своими историями, которые произошли с ними совершенно случайно и многое изменили в их жизни. По мнению организаторов проекта, реальные события гораздо интереснее любого вымысла. Именно поэтому они всегда находят отклик в сердцах других.

Истории будут выбирать как профессиональное жюри, так и пользователи IQOS

В качестве главного эксперта бренд пригласил писателя Александра Цыпкина — основателя проекта «Беспринцыпные чтения», автора нескольких бестселлеров, чьи книги издаются тиражами более 200 000 экземпляров. Вместе с Александром в жюри будут работать еще несколько экспертов – профессионалов из совершенно разных сфер. Истории, прошедшие модерацию, будут опубликованы на сайте и станут доступны для голосования любому пользователю IQOS.

Состав жюри: писатель, сценарист и лидер проекта «Настоящие истории» Александр Цыпкин, публицист Алена Долецкая, писатель и журналист Александр Маленков, театральный режиссер Талгат Баталов, креативный директор Собака.ru в России Яна Милорадовская.

Карусель из фото: https://drive.google.com/open?id=1mng-LaNgma8TXlHDVjN3fWnC66a9Xv7P

1 / 6 Алена Долецкая, Яна Милорадовская, Александр Маленков, Талгат Баталов











Победители будут объявлены 29 апреля

Авторы 5 лучших историй, по мнению жюри, смогут участвовать в съемках фильма вместе с профессиональной командой и представить фильм на кинопремьере, которая состоится летом в Санкт-Петербурге. В съемках примут участие актеры театра и кино: Евгений Стычкин, Аня Чиповская, Максим Матвеев, а также режиссер Резо Гигинеишвили и совладелица интеллектуального клуба «418» Надежда Оболенцева. Музыкальное настроение фильма будет создавать певица и актриса Нино Нинидзе, а за стиль и образы героев отвечает профессиональная команда под руководством стилиста и телеведущего Александра Рогова.

Авторы 20 любимых историй по версии совершеннолетних пользователей IQOS получат доступ к онлайн-курсу писательского мастерства и приглашение на кинопремьеру вместе с 50 самыми активными участниками проекта.

«Людям всегда кажется, что кино интереснее жизни вообще, и их персональной жизни уж точно. Но как говорится, кино – это жизнь, из которой вырезано все скучное. У каждого в жизни было несколько моментов, достойных лучших триллеров, комедий или мелодрам. Когда зрители увидят эти истории на экране, они и свою жизнь оценят по-новому.» — говорит о проекте писатель, журналист и член жюри Александр Маленков.

*пользователи / пользователи IQOS – совершеннолетние потребители никотинсодержащей продукции, которые в ином случае продолжили бы курить или употреблять иную никотинсодержащую продукцию.

Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.

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