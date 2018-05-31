"Ветер перемен" Евгения Крюкова представила новую коллекцию сезона осень-зима 2018/19

Евгения Крюкова выпустила лукбук второй коллекции одежды под собственной маркой и представила ее с оглушительным успехом в московском лофт-пространстве LOFT 19.0.5.

В сезоне Осень-Зима 2018/19 актриса и дизайнер обратилась к подчеркнуто женственным силуэтам и крою, придав моделям ярко выраженный характер. Но не воздушный и эфемерный, а насыщенный, шлейфовый, почти инфернальный.

Коллекция носит название «Ветер перемен» и создана для женщины, которая не боится заявить о себе в обществе и может себе позволить с утра надеть платье с вышивкой и россыпью камней, ориентируясь не на модные тренды, а на свои ощущения и желания. Такая женщина хранит верность своим привычкам и вкусам, но не испытывает страха перед ветром перемен, а подхватывает вектор его направления и эволюционирует вместе со стремительно меняющимися реалиями современного мира. «Мне хочется, чтобы вещи из моей новой коллекции были умными, чтобы они не были модными сиюминутно, а находили развитие вместе с их владелицей, интеллектуально стимулировали к размышлениям о себе и личностному росту», - говорит дизайнер.

Для Евгении Крюковой жизнь – это процесс непрерывного творчества. Ежедневно черпая вдохновение в мире искусства, на этот раз она нашла его, увидев прошлым летом прекрасные ткани, на основе которых сразу возникли образы, их наполнение и цветы. Важным элементом свежей коллекции стали аксессуары – фарфоровые цветы, изготовленные на собственной мануфактуре. Каждый из 38 подиумных луков - это синтез дорогих натуральных тканей самого высокого качества и изысканной детальной отделки камнями и стразами, а также вышивки ручной работы. Не случайно большую часть коллекции составляют вязанные вещи: их окутывающий и обволакивающий эффект является метафорой женского присутствия, которое, по мнению дизайнера, непременно должно находить отражение в одежде.

Мягкие брючные костюмы, уютные свитера и платья из шерсти и шелка – законченные произведение искусства и одновременно холсты, на которых можно продолжать творить, дополняя каждый образ аксессуарами. Евгения Крюкова талантливо демонстрирует, как это можно сделать, используя созданные ею в ручную украшения из фарфора и керамики. Таким образом, все вещи, которые изначально дополняют друг друга, обретают новое прочтение за счет декора. Именно к этому, по словам, актрисы, она стремилась, работая над своей новой линией.

Режиссером-постановщиком показа стала Елизавета Головина.

Поддержать Евгению на показе собрались ее звездные подруги и неравнодушные к высокой моде селебрити: Анна Тихомирова, Ирина Чайковская, Татьяна Котова, Мария Лемешева, Евгения Малахова, Ольга Зайцева, Яна Крайнова, Олеся Бословяк, Ирина Лачина, Екатерина Дробыш, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Антонина Клименко, Мирослава Михайлова, Кристина Пирова Лола, Евгения Ветрогон, Мария Лобанова, Поля Полякова , Эльга Сэпп, Евгения Короткевич, Светлана Амова, Анна Русска, Елена Нигматуллина , Сергей Рзаев, Инна Гинкевич, Екатерина Полозова, Анна Ким, Наталья Тюльпанова, Юлия Пош, Анна Круглова.