Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Мария Гольденберг

Ирина Хакамада и Екатерина Климова на презентации экспозиции Walter Knoll в шоу-руме Concept

  • 164
  • 0
  • 27 Марта 201715:49

23 марта в шоу-руме компании Concept прошла презентация новой экспозиции немецкого интерьерного бренда Walter Knoll,  поставщика лучшей офисной мебели. Мероприятие привлекло внимание таких российских знаменитостей, как Ирина Хакамада, Екатерина Климова, Екатерина Вуличенко и Анна Русска.

На открытии выставки выступил президент компании Walter Knoll Маркус Бенц. Он рассказал гостям об истории успеха бренда и особенностях, которые делают мебель Walter Knoll столь популярной у ценителей комфорта, элегантности и инноваций.

«Мы в Walter Knoll заботимся о множестве деталей, и потребности наших клиентов стоят на первом месте. Я очень рад, что теперь наша компания завоевывает все большую популярность и на российском рынке», - отмечает Маркус Бенц.

«Крупные российские компании хотят видеть в своих головных офисах стильную мебель, которая обладает высокими эксплуатационными характеристиками при безукоризненном качестве и передовом дизайне. Естественно, что они не могут пройти мимо мебели Walter Knoll — она отвечает всем ожиданиям», - подтверждает Управляющий партнер компании Concept Юрий  Павлов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru