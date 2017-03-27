Ирина Хакамада и Екатерина Климова на презентации экспозиции Walter Knoll в шоу-руме Concept

23 марта в шоу-руме компании Concept прошла презентация новой экспозиции немецкого интерьерного бренда Walter Knoll, поставщика лучшей офисной мебели. Мероприятие привлекло внимание таких российских знаменитостей, как Ирина Хакамада, Екатерина Климова, Екатерина Вуличенко и Анна Русска.

На открытии выставки выступил президент компании Walter Knoll Маркус Бенц. Он рассказал гостям об истории успеха бренда и особенностях, которые делают мебель Walter Knoll столь популярной у ценителей комфорта, элегантности и инноваций.

«Мы в Walter Knoll заботимся о множестве деталей, и потребности наших клиентов стоят на первом месте. Я очень рад, что теперь наша компания завоевывает все большую популярность и на российском рынке», - отмечает Маркус Бенц.

«Крупные российские компании хотят видеть в своих головных офисах стильную мебель, которая обладает высокими эксплуатационными характеристиками при безукоризненном качестве и передовом дизайне. Естественно, что они не могут пройти мимо мебели Walter Knoll — она отвечает всем ожиданиям», - подтверждает Управляющий партнер компании Concept Юрий Павлов.