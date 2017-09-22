В ресторане Река прошел пресс-завтрак бренда CAPRICE

Обувь, сочетающая в себе элегантность и стиль с немецкой практичностью и качеством, уже давно покорила и модниц, и любительниц комфорта. Используя в своей коллекции разнообразные кожи и уникальные инновации, дизайнеры и технологи бренда смогли добиться прекрасных результатов: несравнимая мягкость, высокая прочность и дополнительный комфорт. Таким образом, обувной бренд CAPRICE в очередной раз доказал: женственные модели могут стать маленьким шедевром. Совмещая при этом моду и комфорт, классическую элегантность и современный̆ дизайн.

Впервые в осенне-зимней коллекции бренда появилась новая линейка CAPRICE Premium - модельная обувь из высококачественной натуральной кожи с эффектными дизайнерскими решениями. Кроме того, была разработана съемная стелька с использованием запатентованной технологии onAIR, обеспечивающая повышенный комфорт. Съемная стелька onAIR учитывает анатомические свойства стопы, гарантируя тем самым превосходное ощущение при ходьбе.

В этот день звездные гости не ушли без обновок. Все смогли пополнить свой гардероб парой обуви из новой коллекции бренда. Мероприятие посетили Ирина Пегова, Поля Полякова, Ирина Сашина, Мария Берсенева, Наталия Лесниковская и другие.

Мария Берсенева: «Бренд CAPRICE приятно удивил. Для меня всегда очень важно, чтобы обувь была красивая и максимально удобная. Какое счастье, что CAPRICE сумел совместить в себе эти качества»

Поля Полякова: «Некоторые модели привели меня просто в восторг — сапоги-ботфорты с декоративными эластичными вставками, бархатистый велюр, шикарный лак и мягкая наппа — стильно и эффектно».

Ирина Сашина: «Главное для меня - сочетание стиля, качества и комфорта. Это как раз то, чем коротко можно охарактеризовать модели CAPRICE».

Наталия Лесниковская: «Новая линейка CAPRICE Premium гармонично сочетает классическую элегантность и современный дизайн».