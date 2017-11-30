Ирина Шейк, Адвоа Абоа и Джон Кортахарена в рекламе Reserved

Польская марка одежды пригласила в рождественский кампейн настоящих звезд модной индустрии.

1 / 13 Reserved. Christmas, 2017

























Объявив экспансию в Западную Европу, польский бренд Reserved выбрал довольно агрессивную стратегию. Марка приглашает в свои промо звезд модной индустрии первой величины. Еще недавно новую коллекцию Reserved представляла Кейт Мосс, и вот уже опубликован рождественский кампейн с участием Ирины Шейк Адвоа Абоа и Джона Кортахарены. Получилось по-праздничному легко и беззаботно.