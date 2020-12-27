Искать мотивацию или самой стать мотивацией

Мотивация, один из главных элементов системы, связанной с достижением цели. Именно при мотивации происходит психоэмоциональный подъем, когда человек готов совершать действия, независимо какой они сложности и сколько усилий предстоит приложить в пути к достижению поставленной цели. В этот период организм находится в ресурсе и готов к работе на все сто. О том, как найти мотивацию и достичь успеха расскажет Анна Канюк — мастер спорта по художественной гимнастике, блогер, эксперт по растяжке на шпагат и основатель студии TOPSTRETCHING.

«Мотивация это то, что помогает двигаться вперед. Благодаря этому чувству, каждый день наполнен энергией и стремлением, есть понимания и ценность своих действий. Даже в моменты, когда ощущаешь себя уставшим, именно мотивация в достижении цели, дарит тебе силы и возможность все преодолеть» — рассказывает Анна Канюк.

Мотивация бывает разной, одно из ключевых разделений на внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя мотивация. Направлена на деятельность, на ее содержание, эмоции от процесса (поход в салон, занятие спортом).

Внешняя мотивация. В этом случае наоборот важен сам результат и как правило содержание деятельности не имеет большой роли (прическа, медаль в спорте или фигура мечты).

Но это не означает, что есть ограничения в выборе одной из, также вполне естественно, когда преобладает две сразу.

О мотивации можно говорить много и долго, каждому откликнется свое, но все сводится к нескольким истинам, которые тесно связаны между собой:

- Не получится мотивировать человека, если у него нет личного интереса к результату или процессу.

- Каждый способен и может мотивировать себя сам.

Мотивация не делится на определенные сферы деятельности, ее можно наблюдать абсолютно в разной форме и направлении. Рассмотрим наиболее актуальную – спортивную мотивацию. В данной ситуации для того, чтобы начать, стимулом к действиям может стать:

- Понимание, что это принесет пользу здоровью. Активное укрепление иммунной системы.

- Красивая, спортивная фигура.

- Контроль веса.

- Возможность влезть в любимое платье десятилетней давности.

- Ожидаемое событие (свадьба, свидание, отпуск).

- Восхищенные взгляды окружающих.

- Комфортное состояние при нахождении в собственном теле.

Как найти мотивацию

Первое, что необходимо понять, зачем и для чего нужны действия. Только после того, как получен ответ, можно испытать истинное желание в достижении самой цели и от процесса. Чтобы укрепить желание действовать и начать прямо сейчас, можно создать для себя иллюзорное представление, которое также будет являться мотивацией:

- Просмотр своих фото в лучшей форме или картинок с фигурой мечты.

- Представить, как легкий ветер развивает воздушное парео и подтянутое, упругое, красивое тело привлекает внимание всех окружающих.

- Чувства, которые будешь испытывать при достижении цели.

- Представления о том, как может преобразиться жизнь.

Так или иначе, упираясь на примеры для подражания, главной мотивацией для себя являемся мы сами. Возможно сейчас, есть те, кто, сидя на диване, испытывают чувства сомнения в своих способностях из-за незнания, как и с чего начать. Но знания и результат приходят в процессе. И даже маленькие изменения, могут стать большой мотивацией для продолжения пути к цели. Непросто так говорят, что аппетит приходит во время еды.