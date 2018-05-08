Искусственный интеллект поможет марке H&M

Шведский модный гигант нашел способ оптимизировать ассортимент и повысить продажи.

Шведский ретейлер год из года становится одним из лидеров модной индустрии по продажам. Однако в последнее время показатели марки падают, а значит, пришло время искать эффективные меры по их повышению.

На днях издание The Wall Street Journal сообщило, что руководство H&M приняло новую маркетинговую политику, согласно которой дизайнеры бренда больше не будут заниматься подбором ассортимента магазинов. Эту задачу возьмет на себя искусственный интеллект, который уже помог увеличить продажи в одном из магазинов марки в Стокгольме. В данный момент ни реальные цифры, ни суть технологии компания не раскрывает.