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Артем Кузелев

Искусственный интеллект поможет марке H&M

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  • 08 Мая 201818:27
Сюжеты: H&M

Шведский модный гигант нашел способ оптимизировать ассортимент и повысить продажи.

Шведский ретейлер год из года становится одним из лидеров модной индустрии по продажам. Однако в последнее время показатели марки падают, а значит, пришло время искать эффективные меры по их повышению.

На днях издание The Wall Street Journal сообщило, что руководство H&M приняло новую маркетинговую политику, согласно которой дизайнеры бренда больше не будут заниматься подбором ассортимента магазинов. Эту задачу возьмет на себя искусственный интеллект, который уже помог увеличить продажи в одном из магазинов марки в Стокгольме. В данный момент ни реальные цифры, ни суть технологии компания не раскрывает.

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