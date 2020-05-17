Искусство, обреченное на вечность

Культура - познание совершенства, так необходимое человечеству. В современном мире традиционная культура и искусство довольно широко представлены в Интернете. Это: сайты музеев, театров, библиотек, виртуальные выставки, экскурсии. Благодаря именно таким ресурсам, любой человек без особого труда может отслеживать тенденции в российском и зарубежном искусстве, узнавать о театральных новинках, знакомиться с актуальными новостями арт-рынка, найти подборки самой разнообразной литературы.

Сегодня вниманию пользователей мы хотим представить эксклюзивный журнал «Точка Арт» : Искусство онлайн, созданный ведущими российскими и зарубежными экспертами в области культуры. На страницах журнала публикуются анонсы выставок, театральных премьер, литературных новинок об искусстве. Все статьи и обзоры написаны доступным языком, что позволяет рекомендовать этот журнал самому широкому кругу читателей. Материалы обновляются раз в неделю. В рубрике «Арт-рынок» можно познакомиться с биографиями художников, полюбоваться великолепными полотнами, узнать о времени и условиях проведения аукционов современного искусства. Благодаря журналу Точка Art», любой человек, не вставая с удобного кресла и не тратя ни копейки денег, может побывать в самых известных музеях мира, посетить всевозможные выставки, осмотреть уникальные экспонаты, прочитать информацию и открыть для себя великолепный мир красоты.

В рубриках этого журнала «Театр» и «Кино» любители искусства найдут максимально познавательные статьи, написанные ведущими экспертами и искусствоведами. В списке авторов статей вы найдете много имен известных историков искусства. Например, статьи для журнала пишут: заслуженный деятель искусств, искусствовед Александр Боровский, театральный критик Журова Татьяна, искусствовед Полина Бронштейн, художник Ирина Дрозд, историк искусства Майкл Баксандалл.

Этот журнал создан для настоящих ценителей прекрасного. Он позволяет повысить уровень своих знаний в области культуры, увидеть лучшие шедевры мировой живописи, виртуально посетить музеи и выставки, принять участие в арт-аукционах, познакомиться с компетентным мнением ведущих экспертов и искусствоведов.

Создатели журнала тщательнейшим образом изучают и анализируют значимые события в сфере культуры, предлагая вниманию своих читателей только самое лучшее.

В журнале Точка Арт есть рубрики: Искусство Онлайн, Арт-рынок, Выставки, Театр, Книги.

Сегодня в Интернете представлено большое количество ресурсов, посвященных культуре и искусству. Однако процесс поиска нужной информации от этого не становится проще. Зачастую пользователи теряются среди огромного числа предложений. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на онлайн журнал «Точка Арт». Это издание открывает поистине неограниченные возможности для просвещения в области культуры. Журнал отличается достойным дизайном, удобным интерфейсом, качественным контентом. Возможна рассылка журнала на e-mail.

Журнал Точка Арт : Искусство онлайн может быть интересен и полезен не только для специалистов в области культуры, искусства, но и для любителей, ценителей прекрасного.