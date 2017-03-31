Искусство позирования на новой фотовыставке

В Стокгольме работает выставка работ Хельмута Ньютона, Дэвида Симса и других новаторов художественной и фэшн-фотографии. Главная тема проекта – искусство позирования.

Проект Strike a Pose, который недавно презентовала стокгольмская галерея Grundemark Nilsson, исследует взаимоотношения людей по обе стороны камеры. Объектив в этом диалоге играет важнейшую роль и может раскрыть новые грани характера и внешности. Так заявляют кураторы выставки, на которой можно увидеть работы гениальных фотографов. В экспозицию включены снимки, созданные Питером Линдбергом, Эллен фон Унверт, Хельмутом Ньютоном и Дэвидом Симсом. Увидеть все можно до 29 апреля этого года.