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Артем Кузелев

Искусство позирования на новой фотовыставке

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  • 31 Марта 201711:15

В Стокгольме работает выставка работ Хельмута Ньютона, Дэвида Симса и других новаторов художественной и фэшн-фотографии. Главная тема проекта – искусство позирования.

Проект Strike a Pose, который недавно презентовала стокгольмская галерея Grundemark Nilsson, исследует взаимоотношения людей по обе стороны камеры. Объектив в этом диалоге играет важнейшую роль и может раскрыть новые грани характера и внешности. Так заявляют кураторы выставки, на которой можно увидеть работы гениальных фотографов. В экспозицию включены снимки, созданные Питером Линдбергом, Эллен фон Унверт, Хельмутом Ньютоном и Дэвидом Симсом. Увидеть все можно до 29 апреля этого года.

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