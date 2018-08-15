Искусство создания видео с помощью Mac

Искусство создания видеороликов предназначено для тех, кто горит желанием запечатлеть и оставить в памяти самые яркие моменты жизни. Важно знать, что техника создания и обработки видео — процесс, доступный всем, кто действительно хочет разобраться во множестве нюансов и способах, с помощью которых реально добиться видео высокого качества.

Еще с раннего детства Александр начал увлекаться фотоискусством и видеосъемкой. «Камера всю жизнь была обязательным атрибутом в рюкзаке», - вспоминает спикер. В прошлом военный офицер Вооруженных Сил РФ Александр Гринев, уволившись, стал путешествовать и вести собственные блок в Instagram (@grinev). Сейчас у Александра собственный международный видеопродакшн. Блогер успел посотрудничать с такими известными брендами, как BLACK STAR Wear, Four Seasons, Bentley и другими. Аудитория подписчиков Александра в Instagram насчитывает свыше 33.000 человек.

Не секрет, что большая часть любительских видеороликов имеют относительно низкое качество и незамысловатый сюжет, а потому малоинтересны аудитории. Процесс съемки видео для блогера непременно сопряжен с интересными событиями и новыми приятными знакомствами, поэтому Александр поделиться опытом, как научиться создавать по-настоящему профессиональный продукт — будь то видеоконтент, музыкальный клип, коммерческое видео, документальный фильм или что-то еще.

Программа лекции:

История становления Александра как фильммейкера. Секреты видеомонтажа на Mac Обзор приложений для обработки видео на Mac Рецепт качественного видео и поиск вдохновения





Дата и время проведения лекции: 24 августа 2018 года, 19:00.

Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул.Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж).

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Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy