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Артем Кузелев

Исторический дом Poiret попрощался с дизайнером

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  • 17 Декабря 201817:31

Парижский дом моды, переживающий возрождение, покинул креативный директор.

Дизайнер Йикин Йин, которая руководила перезапуском исторического дома моды Poiret, покинула компанию. Продержавшись на посту всего два сезона, китайский дизайнер рассталась с маркой. О том, кто теперь возглавит легендарный бренд, пока что не сообщается. Также ничего не известно на счет планов Йикин Йин.

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