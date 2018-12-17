Исторический дом Poiret попрощался с дизайнером

Парижский дом моды, переживающий возрождение, покинул креативный директор.

Дизайнер Йикин Йин, которая руководила перезапуском исторического дома моды Poiret, покинула компанию. Продержавшись на посту всего два сезона, китайский дизайнер рассталась с маркой. О том, кто теперь возглавит легендарный бренд, пока что не сообщается. Также ничего не известно на счет планов Йикин Йин.