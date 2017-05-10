Историческое шоу «МАЙ. МИСТЕРИИ» пройдет 25 мая в Центральном Доме журналиста

Погружение зрителей в мир моды, искусства, музыки и магии.

Это будет день, где реальность обретет новые формы, расширяя границы восприятия и традиционного представления об устройстве мира.

В здании "ДомЖура" с момента его постройки всегда происходили важнейшие исторические, культурные и политические события страны! На протяжении трехсот лет эта тенденция не только сохранялась, но и усиливалась. В 2017 году, поддерживая идею Мэрии города, мы присоединяемся к празднованию Дней исторического и культурного наследия города Москвы.

Мы хотим обратить внимание москвичей на историю старинных особняков. Многие дома с богатым культурным наследием продолжают жить в городе, скромно неся службу «дома культуры» или «библиотеки», при этом в прошлом принимая в своих парадных знаменитейших людей ушедшей эпохи. Важно помнить свои истоки. Важно знать историю своей страны, своего города и своего рода. Знание прошлого делает нас сильнее в настоящем. Проект «Май.Мистерия» создан для того, чтобы разделить со зрителями невероятное событие, произошедшее в самом сердце города, недалеко от Кремля и Александровского сада, в старинном доме, чьи стены хранят память о великих людях и великих событиях прошлых столетий. О каких событиях и каких героях идет речь, вы обязательно узнаете 25 мая.

ЭТО БУДЕТ:

• ПРЕМЬЕРА ФОТО-ФИЛЬМА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ МАКСИМА РАПОПОРТА

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ АРТ-ПРОЕКТА ЖУРНАЛА STYLEDELO

• МИСТИЧЕСКИЙ ПЕРФОРМАНС ОТ МАГИСТРОВ COVEN MEMORIA

• АРХИТЕКТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ОЖИВШИЕ ИМЕНА ДОМЖУРА»

• ЭКСКУРСИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ. НИКИТСКИЙ, ДОМ 8»

• DJ-ВЕЧЕРИНКА, ФУРШЕТ И КОКТЕЙЛЬ-БАР «НЕВЫРАЗИМАЯ ЛЕГКОСТЬ ПИТИЯ»

Это интересно: В этот вечер под одной крышей соберутся великие магистры, талантливые художники, молодые актеры, модные дизайнеры, музыканты, архитекторы и журналисты.

Это важно: Наша задача открыть гостям Домжура уникальную культурную ценность особняка на Никитском, д.8 и обратить их внимание на взаимосвязь его современной роли с великими событиями, произошедшими в этих стенах за последние 300 лет.

Это актуально: Проект «Май.Мистерии» идет в ногу с интересами города и его жителей, т.к. будущее развитие возможно только благодаря знанию своей истории и благодарности своему прошлому.

Сайт мероприятия: www.magicmisteria.ru

Организаторы: StyleDelo, Coven Memoria, RestoWrite, ресторан ДомЖур, Maxim Rapoport

Аккредитация: wellcome@bk.ru

Пресс-центр: +7-926-117-51-75

Продюсер проекта: Александра Устименко