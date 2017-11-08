ИсTORIчесное открытие инновационного центра косметологии!

В Москве состоялось долгожданное открытие инновационного центра косметологии Tori.

Клиника, в которой сегодня насчитывается 14 косметологических кабинетов, предстала перед гостями в новом формате. Стоит отметить многофункциональность центра: в Tori представлены инновационные технологии аппаратной и инъекционной косметологии, позволяющие омолаживать кожу на генном уровне и запускать собственные ресурсы регенерации клеток, а также все актуальные сегодня терапевтические методики.

«Техническое оснащение – одна из наших сильных сторон, - рассказывает Ольга Ларина, генеральный директор центра Tori. - Например, у нас целых три инновационных лазерных многофункциональных платформы Joule Sciton, есть аппарат для лифтинга на уровне Smas – Ulthera System, обновленный фракционный лазер Fraxel re:store DUAL, аппарат для удаления доброкачественных новообразований Surgitron, да и «голливудская чистка» HydraFacial настолько понравилась нашим пациентам, что и таких аппаратов теперь три! Сейчас ещё новый Candela Vbeam приедет для коагуляции сосудов на теле».



Разумеется, не обошлось без презентации новинок: в рамках открытия главный врач клиники Татьяна Аль Сабунчи, к.м.н., дерматовенеролог, косметолог, презентовала новую омолаживающую процедуру из цикла «Знаки молодости», эксклюзивно разработанную врачами центра Tori –коррекция «складки Гейши».

На протяжении всего мероприятия звёзды, редакторы глянца и ведущие блогеры могли познакомиться с врачами-косметологами, заглянув в «кабины красоты» на экспресс – уходы от лучших космецевтических брендов: Ultraceuticals, Apot.care, Thalasso Bretagne, Rilastil, HydraFacial, Juvena и iS Clinical.

Среди звёздных гостей были Юлия Снигирь, Наталия Лесниковская, Екатерина Дробыш, Екатрина Вуличенко, Елена Дудина, Лариса Вербицкая, Светлана Королёва, Ольга Жук и другие.

В завершении праздника гости пили шампанское и зажигали бенгальские огни на террасе внутреннего двора под всеми любимые мелодии, исполняемые вживую саксофонистом.

3-ий Донской проезд, д.1 +7 495 728 77 55 www.toriclinic.ru