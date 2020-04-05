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Косметика и парфюмерия (578)
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Артем Кузелев

История ароматов Chanel №5 и «Красная Москва» в одной книге

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  • 05 Апреля 202013:16
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

В германском издательстве Hanser Verlag вышла книга The Scent of Empires, рассказывающая о двух легендарных ароматах.

Автор книги стал германский историк Карл Шлегель, который изучил судьбы Chanel №5 и «Красная Москва», таких похожих и таких разных. На 224 страницах издания The Scent of Empires – «Запах империй» не просто рассказывается история двух ароматов, но  раскрывается и исторический контекст эпохи раскола Европы, а также личные судьбы создательниц ароматов – Габриэль Шанель и Полины Жемчужиной.

В данный момент книга доступна только на немецком языке, а через два года выйдет англоязычная версия.

 
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