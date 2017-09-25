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Артем Кузелев

История Dior на выставке в Америке

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  • 25 Сентября 201710:15
Сюжеты: Dior

Этой осенью в США впервые начнет работу масштабная и долгосрочная выставка-ретроспектива, посвященная истории дома Dior.

Во второй половине ноября в американском Денвере откроется первая в истории США масштабная ретроспектива Dior. На выставке, получившей название From Paris to the World, можно будет 150 кутюрных нарядов парижского дома, видеоматериалы с показов, архивные фотографии и другие материал и документы. Экспозиция разместится в Денверском художественном музее, где будут представлены работы всех креативных директоров Dior: от основателя марки Кристиана Диора до Марии Грации Кьюри. Проект будет доступен для посещения с 18 ноября по 3 марта будущего года.

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