История Dior на выставке в Америке

Этой осенью в США впервые начнет работу масштабная и долгосрочная выставка-ретроспектива, посвященная истории дома Dior.

Во второй половине ноября в американском Денвере откроется первая в истории США масштабная ретроспектива Dior. На выставке, получившей название From Paris to the World, можно будет 150 кутюрных нарядов парижского дома, видеоматериалы с показов, архивные фотографии и другие материал и документы. Экспозиция разместится в Денверском художественном музее, где будут представлены работы всех креативных директоров Dior: от основателя марки Кристиана Диора до Марии Грации Кьюри. Проект будет доступен для посещения с 18 ноября по 3 марта будущего года.