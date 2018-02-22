История футболки на выставке в Лондоне

Лондонский Музей моды и текстиля представил новую экспозицию, посвященную истории футболок и их месту в современной культуре.

В Музее моды и текстиля в Лондоне начала работу выставка T-shirt: Cult – Culture – Subversion. Экспозиция представляет собой рассказ о том, как за последние 50 лет эволюционировала обычная футболка, как ее декорировали разные дизайнеры и марки. Кураторы проекта говорят, что хотят показать, что футболка – не просто предмет повседневного гардероба, но настоящая площадка для выражения музыкальных, политических, экологических и социальных сообщений. На выставке представлено более ста моделей от известных художников и дизайнеров. Посетить экспозицию можно до 6 мая 2018 года.