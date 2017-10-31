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Артем Кузелев

История футболки на выставке в Лондоне

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  • 31 Октября 201719:28

Лондонский Музей моды и текстиля анонсировал новую выставку, которую назвали историческим и культурным событием.

Кураторы новой выставки решили доказать, что обычная футболка имела очень важное культурное и историческое влияние в политике, искусстве, моде и технологиях. Проект, который откроется в лондонском Музее моды и текстиля, получил название T-Shirt: Cult – Culture – Subversion, расскажет посетителям о самых значимых изменениях в общественной жизни, которые спровоцировал это тривиальный предмет одежды. Экспозицию составят более 100 футболок, созданных в разное время разными дизайнерами: от Пам Хогг до Вивьен Вествуд. Посетить выставку можно будет с 9 февраля по 6 мая 2018 года.

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