История футболки на выставке в Лондоне

Лондонский Музей моды и текстиля анонсировал новую выставку, которую назвали историческим и культурным событием.

Кураторы новой выставки решили доказать, что обычная футболка имела очень важное культурное и историческое влияние в политике, искусстве, моде и технологиях. Проект, который откроется в лондонском Музее моды и текстиля, получил название T-Shirt: Cult – Culture – Subversion, расскажет посетителям о самых значимых изменениях в общественной жизни, которые спровоцировал это тривиальный предмет одежды. Экспозицию составят более 100 футболок, созданных в разное время разными дизайнерами: от Пам Хогг до Вивьен Вествуд. Посетить выставку можно будет с 9 февраля по 6 мая 2018 года.