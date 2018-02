История итальянской моды на выставке в Милане

Одним из ярких событий Недели моды в Милане стало открытие выставки Italiana. Italy Through the Lens of Fashion 1971-2001.

Экспозиция, посвященная истории новейшей истории итальянской моды, расположилась в Королевском дворце в Милане. Проект Italiana. Italy Through the Lens of Fashion 1971-2001 рассказывает об эволюции местной моды: от первого показа в Милане до начала нового тысячелетия. На выставке представлено 130 комплектов одежды и аксессуары от самых выдающихся итальянских марок: от Giorgio Armani и Gianfranco Ferre до Versace и Gucci. Экспозиция разделена на девять тематических секций: «Идентичность», «Демократия», «Логомания», «Диорама», «Комната проектов», «Базар», «Пост-продакшн», «Глокализация» и «Италия объектов». Посетить выставку можно до 6 мая.