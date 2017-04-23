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Артем Кузелев

История моды: Дом Dior в Музее декоративного искусства

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  • 23 Апреля 201710:50
Сюжеты: Dior

Этим летом в знаменитом парижском музее откроется выставка, посвященная истории модного дома Christian Dior.

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  • Проект Christian Dior, Couturier du Reve

В июле парижский Музей декоративного искусства представит посетителям ретроспективу Christian Dior, Couturier du Reve. Выставка посвящена 70-летию со дня основания модного дома займет залы на полгода и представит богатую историю марки. В экспозиции можно будет увидеть творения шести преемников Кристиана Диора, включая нового креативного директора дома Марию Грацию Кьюри. Главное же место в проекте уделено персоне самого основателя марки и его новаторскому творчеству. Посетители также смогут увидеть холсты из ателье дома, архивные фотографии и огромное количество документов: от набросков до рекламы. Посетить ретроспективу можно до 7 января будущего года.

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