История моды. Вид сзади

В парижском Музее Гальера открылась новая выставка, посвященная видению одежды со спины.

Если вам не посчастливилось лично присутствовать на модном показе, вы вряд ли получите правильное 360-градусное представление об образах. Эта проблема вдохновила кураторов парижского Музея моды на новый выставочный проект. Экспозиция Backside / Fashion from Behind начала работу здесь 5 июля и будет доступна для посещения до 17 ноября. В экспозиции есть и архивные наряды, и вещи современных дизайнеров: Рика Оуэнса, Рафа Симонса, Аззедина Алайя и многих других.