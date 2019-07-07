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Артем Кузелев

История моды. Вид сзади

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  • 07 Июля 201914:53

В парижском Музее Гальера открылась новая выставка, посвященная видению одежды со спины.

Если вам не посчастливилось лично присутствовать на модном показе, вы вряд ли получите правильное 360-градусное представление об образах. Эта проблема вдохновила кураторов парижского Музея моды на новый выставочный проект. Экспозиция Backside / Fashion from Behind начала работу здесь 5 июля и будет доступна для посещения до 17 ноября. В экспозиции есть и архивные наряды, и вещи современных дизайнеров: Рика Оуэнса, Рафа Симонса, Аззедина Алайя и многих других.

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