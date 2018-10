История моды XX века на выставке в США

В Филадельфии начал работу большой выставочный проект, рассказывающий о том, как формировалась и развивалась мода во второй половине XX века.

Художественный музей Филадельфии представил своим посетителям масштабную выставку Fabulous Fashion: From Dior’s New Look to Now. Проект рассказывает историю моды со второй половины XX века и до наших дней, за точку отсчета взят момент создания Кристианом Диором его знаменитого силуэта new look. В экспозиции представлен 61 образ, разработанный кем-либо из известных дизайнеров: от Кристобаля Баленсиаги и Пьера Кардена до Иссея Мияке и Оскара де ла Рента. Посетить выставку можно до 3 марта будущего года.