История мужской одежды на выставке Pitti Uomo

На следующем сезоне флорентийской ярмарки можно будет посетить выставку, посвященную истории новой мужской моды.

Гости ярмарки Pitti Uomo 96, которая состоится во Флоренции 11-14 июня смогут побывать на выставке, посвященной мужской моды. Проект получил название Romanzo Breve di Moda Maschile – A Short Novel on Men's Fashion и расскажет о тридцати годах индустрии, с 1989-го по настоящее время. Причем куратор Оливье Сайяр обещает показать, как менялся мужской стиль именно через призму событий флорентийской ярмарки.