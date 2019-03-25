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Артем Кузелев

История мужской одежды на выставке Pitti Uomo

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  • 25 Марта 201920:27
Сюжеты: Pitti Uomo

На следующем сезоне флорентийской ярмарки можно будет посетить выставку, посвященную истории новой мужской моды.

Гости ярмарки Pitti Uomo 96, которая состоится во Флоренции 11-14 июня смогут побывать на выставке, посвященной мужской моды. Проект получил название Romanzo Breve di Moda Maschile – A Short Novel on Men's Fashion и расскажет о тридцати годах индустрии, с 1989-го по настоящее время. Причем куратор Оливье Сайяр обещает показать, как менялся мужской стиль именно через призму событий флорентийской ярмарки.

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