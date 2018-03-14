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Артем Кузелев

История сумок на выставке в Нью-Йорке

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  • 14 Марта 201813:59
Сюжеты: Сумки

Музей Технологического института моды представляет новый проект, полностью посвященный сумкам.

В Нью-Йорке начал работу уникальная выставка. В Музее Технологического института моды (FIT) расположилась экспозиция, посвященная истории сумок. Проект Pockets to Purses: Fashion + Function представляет собой экскурс в далекое прошлое: от XVIII века и до наших дней. На выставке можно своими глазами увидеть, как менялись сумки, их назначение и отношение к ним. Посетить выставку можно до 5 мая.

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