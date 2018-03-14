История сумок на выставке в Нью-Йорке

Музей Технологического института моды представляет новый проект, полностью посвященный сумкам.

В Нью-Йорке начал работу уникальная выставка. В Музее Технологического института моды (FIT) расположилась экспозиция, посвященная истории сумок. Проект Pockets to Purses: Fashion + Function представляет собой экскурс в далекое прошлое: от XVIII века и до наших дней. На выставке можно своими глазами увидеть, как менялись сумки, их назначение и отношение к ним. Посетить выставку можно до 5 мая.