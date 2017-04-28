История уличной моды

Именитые эксперты в сфере модной индустрии продолжают вести нескончаемые дискуссии на тему истории уличной моды. Одни утверждают, что она зародилась в начале пятидесятых годов прошлого столетия в Англии, другие уверены, что впервые это модное направление появилось в Японии в восьмидесятых годах. Третьи искренне убеждены, что своим появлением уличная мода обязана уроженцу Калифорнии Шону Стасси.

Родившись на Западном побережье США, Стасси не мог не увлечься серфингом. В подростковом возрасте он уже заслужил репутацию не только классного серфингиста, но и умелого создателя досок. Приход Шона в мир моды произошел совершенно случайно. На торговой ярмарке в 1981 году он выставил на продажу не только именные доски для серфинга, но и черные футболки с белым принтом STUSSY. Его доски всегда пользовались успехом у любителей серфинга, поэтому продажа 24 штук никого не удивила. А вот то, что он за три дня сможет продать тысячу футболок – не ожидал никто. В том числе и сам Стасси.

Многие историки моды уверены, что не было бы Стасси – не было бы и уличной моды. Он умудрился создать целую субкультуру, которая в корне изменила взгляд молодежи на моду. Молодые люди осознали, что появилось новое направление, позволяющее им, не теряя своей индивидуальности, перестать быть скучными и стереотипными. А самое главное, им больше не нужно бездумно копировать модели из глянцевых журналов, для того чтобы выделиться из толпы. Уличная мода навсегда завоевала сердца молодых.

С той самой поры это модное направление не только не потеряло своей актуальности, а напротив, лишь набирает обороты. Количество поклонников уличной моды непрестанно растет. Поближе познакомиться с этим модным направлением можно на самые последние новости из мира уличной моды.

Забавно, но сегодня «высокая» мода нередко поддается влиянию и следует тенденциям уличной моды. И это вполне закономерно, ведь этот стиль прошел проверку не только временем, но и «улицей».

Яркими представителями мира уличной моды считаются такие бренды как: Burberry, Lacoste, Ben Sherman, Fred Perry, Henri Lloyd и др.