История журнала The Face под одной обложкой

В свет вышла книга, посвященная истории одного из самых авангардных изданий о моде и современной культуре.

Публицист Пол Горман рассказал о выходе книги, получившей название The Story of The Face: The Magazine That Changed Culture. Издание посвящено легендарному британскому журналу о моде и современной культуре The Face, просуществовавшему почти четверть века. Первая часть книги представляет собой рассказ о 1980-х годах, вторая часть — история The Face в 1990-х. Кроме того, в книге Гормана можно увидеть архив лучших обложек и разворотов издания.