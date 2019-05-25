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Артем Кузелев

Итальянская коллекция Valentino. Cruise, 2020

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  • 25 Мая 201923:06
Сюжеты: Valentino, cruise 2020

Пьерпаоло Пиччоли привез в Нью-Йорк настроение римских каникул и богемных 1970-х.

В рамках развития стратегии по завоеванию американского рынка итальянский дом моды провел презентацию новой круизной коллекции в Нью-Йорке. Шоу состоялось в историческом особняке Джеймса Бьюкенена Дьюка, которое принадлежит Нью-Йоркскому университету. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли перенес на 78-ю улицу кусочек Италии, полный смешанной атмосферы гламура и богемности. В образах угадывается и страсть итальянцев к роскошному образу жизни, но все это имеет налет ретро 1970-х. Богатые вышивки, блестки и перья здесь соседствуют со свободными формами, ниспадающими складками, косынками и яркой графикой принтов.

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