Итальянская коллекция Valentino. Cruise, 2020

Пьерпаоло Пиччоли привез в Нью-Йорк настроение римских каникул и богемных 1970-х.

В рамках развития стратегии по завоеванию американского рынка итальянский дом моды провел презентацию новой круизной коллекции в Нью-Йорке. Шоу состоялось в историческом особняке Джеймса Бьюкенена Дьюка, которое принадлежит Нью-Йоркскому университету. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли перенес на 78-ю улицу кусочек Италии, полный смешанной атмосферы гламура и богемности. В образах угадывается и страсть итальянцев к роскошному образу жизни, но все это имеет налет ретро 1970-х. Богатые вышивки, блестки и перья здесь соседствуют со свободными формами, ниспадающими складками, косынками и яркой графикой принтов.