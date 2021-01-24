Итальянская мода ожидает роста продаж в 2021 году

В Национальной палате моды Италии (CNMI) сделали прогноз по развитию ситуации в местной индустрии на 2021 год. Согласно ожиданиям экспертов CNMI, в этом году итальянский рынок может рассчитывать на два позитивных сценария. По первому сценарию влияние пандемии будет снижаться, а продажи вырастут на 15,5%. По второму – ограничительные меры будут продлены до 2022 года, тогда рост продаж сохранится на уровне 6%.

Эксперты говорят, что в первом случае совокупный объем выручек в модном секторе может увеличиться до 75,56 млрд евро. Во втором случае выручки составят 69,34 млрд евро, однако для этого потребуется на 11% увеличить экспортные поставки, и почти на 6% – импорт.

Аналитики напоминают, что в 2020 году объем модного рынка сократился на 27,5%, выручки составили 65,42 млрд евро. Пандемия уменьшила товарооборот на 25% до 50,47 млрд евро. Экспортные поставки итальянских производителей сократились на 25% до 53,66 млрд евро, импорт – на 11,8% до 34,64 млрд евро.