Итальянские обувные бренды на выставке в Милане

С 17 по 20 сентября в Милане пройдет международная ярмарка MICAM 84, на которой лучшие итальянские марки обуви представят свои новые коллекции.

Новый сезон выставки MICAM будет проходить в сотрудничестве с Неделей высокой моды и Итальянской ассоциацией производителей обуви, поэтому от события можно ожидать много по-настоящему интересного. С 17 по 20 сентября в Милане можно будет увидеть презентации новых коллекций ведущих обувных брендов, познакомиться с актуальными тенденциями, самыми современными технологиями и шедеврами традиционного обувного искусства. Организаторы ярмарки обещают посетителям самый широкий ассортимент товаров, отличающихся качеством, стильным дизайном и инновациями.

Ярмарка займет выставочную площадь 63000 квадратных метров и примет более 1400 компаний. Среди участников выставки можно будет встретить 800 итальянских марок и 600 международных. На мероприятии свои коллекции представят бренды более чем из 30 стран мира.