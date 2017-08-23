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Артем Кузелев

Итальянский дом Bvlgari поощрит молодых художников

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  • 23 Августа 201720:12
Сюжеты: Bvlgari

Недавно роскошный модный бренд стал соучредителем новой премии, адресованной молодым талантам.

В Риме появилась новая премия, призванная поощрить молодых художников, работающих в области актуального искусства. Соучредителями инициативы стали итальянский дом Bvlgari и Национальный музей искусств XXI века (MAXXI). Приз получил название MAXXI Bvlgari Prize и будет вручаться ежегодно победителям, которых определят директор MAXXI Хоу Ханру, куратор Дэвид Эллиот, директор Музея современного искусства Токио Юко Хасэгава и лондонский галерист Ханс-Ульрих Обрист. Имена первых финалистов буду названы уже в первых числах октября, а победитель определится ровно через год. 

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