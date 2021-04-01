Итальянский стиль и русский характер: Shopping Live представляет весеннюю коллекцию бренда Luisa Viola

В интернет-магазине Shopping Live стартовали продажи бренда Luisa Viola. Основная идея новой коллекции – красота вне возраста и формы. В ассортименте представлена элегантная и одновременно удобная одежда на каждый день и на особый случай: блузки, туники, футболки, блейзеры, пуловеры и кардиганы, платья, джинсы, куртки. Отличительная черта коллекции – широкий размерный ряд, вплоть до 64 размера.

Luisa Viola — итальянский бренд международной модной компании Miroglio. Основа стиля бренда — сочетание итальянского качества, повседневного комфорта и средиземноморского солнечного колорита. В весенней коллекции Luisa Viola предлагает несколько стильных решений, которые помогут подчеркнуть достоинства фигуры, почувствовать себя стильными и уверенными в себе.

Фасоны: подчеркивать женственность пышных форм, а не скрывать их

В весенней коллекции фокус внимания направлен на детали, которые помогут создать элегантный и женственный образ. Жакеты с глубоким вырезом визуально сделают силуэт стройнее. Стилисты рекомендуют их носить расстегнутыми или застегнутыми на одну пуговицу. В сочетании с жакетами отлично смотрятся брюки-дудочки. Одна из визитных карточек Luisa Viola — именно такие элегантные брючные комплекты в разных расцветках.

В прошлое уходят бесформенные платья и туники. Взамен Luisa Viola предлагает расклешенные платья и юбки с широким поясом. А один из лучших фасонов рукавов — ¾, он визуально сократит ширину плеч и длину рук, привлекая внимание к бедрам.

В ассортименте Luisa Viola представлены модели платьев-типа «тюльпан» с более прямой посадкой по фигуре, которые не скрывают талию, но сидят свободно.

Принты: сделать силуэт стройнее и создать образ под настроение

Оптимальное решение — геометрические и растительные принты. Вертикальные полосы на брюках, блузках, платьях визуально сделают ноги и общий силуэт длиннее и стройнее. Ширина и цвет полос могут быть любыми. Например, на темно-синем брючном костюме элегантно смотрятся тонкие белые полоски, а на повседневном джемпере — комбинация полос разной ширины и нескольких контрастных цветов.

Растительные принты, в свою очередь, это универсальное решение и для офиса, и для вечернего выхода. Отдельные модели Luisa Viola сочетают два вида принтов, создавая в меру сдержанные и вместе с тем романтичные образы.

Сочетания цветов: выглядеть свежо, но не вульгарно

Основные сочетания Luisa Viola — это уверенность темно-синего вместе со свежестью белого, теплый беж в комбинации с другими цветами и классическое элегантное сочетание черного и белого. Вещи подходят для капсульного гардероба, их легко сочетать между собой.

Но и для ярких акцентов должно оставаться место, чтобы образ не стал скучным или сухим. Изюминку образу может добавить всего одна деталь одежды оттенка охры, персика, оранжевого, красного, синего или голубого цвета — зависит от вашего настроения и оттенков вашей внешности. Это может быть куртка, кардиган или даже шарфик. Главное, чтобы они были не ядовитыми или неоновыми, а насыщенными.

Одежду Luisa Viola можно найти на интернет-сайте Shopping Live, а также купить во время прямых эфиров телеканала Shopping Live.