Итальянский Vogue выпустил альбом Питера Линдберга

Книга стала приложением к октябрьскому номеру Vogue Italia.

Редакция итальянской версии Vogue посвятила октябрьский номер ушедшему из жизни месяц назад фотографу. Приятным сюрпризом для читателей стала 46-страничная коллекционная книга работ Питера Линдберга. На обложку альбома помещена фотография Наоми Кэмпбелл, сделанная Линдбергом в 1998 году.