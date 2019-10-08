Вход
ADV



Интересно
Peter Lindbergh (Питер Линдберг) (14)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Итальянский Vogue выпустил альбом Питера Линдберга

  • 187
  • 0
  • 08 Октября 201910:07
Сюжеты: Peter Lindbergh (Питер Линдберг), Vogue

Книга стала приложением к октябрьскому номеру Vogue Italia.

Редакция итальянской версии Vogue посвятила октябрьский номер ушедшему из жизни месяц назад фотографу. Приятным сюрпризом для читателей стала 46-страничная коллекционная книга работ Питера Линдберга. На обложку альбома помещена фотография Наоми Кэмпбелл, сделанная Линдбергом в 1998 году.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru