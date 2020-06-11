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Артем Кузелев

Итальянский Vogue выйдет с восемью обложками

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  • 11 Июня 202016:51
Сюжеты: Vogue

При этом тему выпуска «Наш новый мир» для них раскрывали дети, вооружившиеся цветными карандашами.

В официальном Instagram-аккаунте Vogue Italia опубликованы восемь обложек июньского номера. Вы пуск получил тему «Наш новый мир» и посвящен детям. В редакции сообщили: «Этот номер создан для детей из разных стран и вместе с ними. Дети стали наиболее игнорируемыми и наименее очевидными жертвами пандемии; мы начинаем с них, чтобы представить себе новый мир». Авторы рисунков, которые украсят обложки, «восемь молодых авторов от двух до десяти лет».

 
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