Итальянский Vogue выйдет с восемью обложками

При этом тему выпуска «Наш новый мир» для них раскрывали дети, вооружившиеся цветными карандашами.

В официальном Instagram-аккаунте Vogue Italia опубликованы восемь обложек июньского номера. Вы пуск получил тему «Наш новый мир» и посвящен детям. В редакции сообщили: «Этот номер создан для детей из разных стран и вместе с ними. Дети стали наиболее игнорируемыми и наименее очевидными жертвами пандемии; мы начинаем с них, чтобы представить себе новый мир». Авторы рисунков, которые украсят обложки, «восемь молодых авторов от двух до десяти лет».