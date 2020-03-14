Итальянское отделение Conde Nast позаботилось о своих читателях

Чтобы у итальянских читателей было меньше шансов заразиться коронавирусом, в подразделении Conde Nast Italy дали бесплатный онлайн-доступ к журналам.

В издательском доме сообщили, что читателям теперь не придется выходить на улицу за свежей прессой. В ближайшие три месяца итальянские пользователи будут иметь бесплатный доступ к онлайн-версиям изданий Vogue, GQ, Wired, AD, La Cucina Italiana и Conde Nast Traveler. Феделе Усаи, возглавляющий итальянское отделение холдинга отметил: «Это всего лишь небольшой сигнал, призванный попытаться что-то вернуть сообществу. Важно, чтобы все сделали свое дело».