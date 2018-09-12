Итоги 31 сезона CPM

7 сентября завершился 31-й сезон CPM – Collection Première Moscow, главного делового события индустрии моды России и Восточной Европы, проходящего в московском ЦВК «Экспоцентр» дважды в год. На осеннюю байерскую сессию собралось 21 500 специалистов из России, стран Таможенного Союза и Европы. Около 1300 коллекций модных брендов из 30 стран мира презентовали новинки одежды, белья, обуви и аксессуаров сезона весна-лето 2019.

Официальным гостем церемонии открытия выставки стал модельер и глава собственного Дома моды Валентин Юдашкин, постоянный участник Недели моды в Париже и ведущий российский кутюрье. Посетителей первого дня CPM также поприветствовал со сцены Обербургомистр города Дюссельдорф г-н Томас Гайзель. Его официальный визит был приурочен к проведению в рамках выставки бизнес форума «Столица моды Дюссельдорф», инициированного немецкой компанией NRW.INVEST и прошедшего при участии и поддержке Igedo Company, Fashion Net Düsseldorf, Düsseldorf Tourismus, AMD Hochschule Düsseldorf и других участников рынка.

Завершившийся сезон запомнился, прежде всего, успешным запуском обновленной концепции павильона бельевой и пляжной моды CPM Body&Beach. 160 брендов из 21 государства, в числе которых производители из Западной и Восточной Европы, Латинской Америки и других регионов, презентовали новые коллекции байерам среднего и премиум сегмента. Деловая программа раздела ежедневно привлекала внимание посетителей и экспонентов, как и расписание showcase – подиумных презентаций от ведущих брендов, среди которых были Bib-bib, Vitamin A, Prelude, Jolidon и многие другие.

В третий раз организаторы выставки презентовали коллективный стенд спецпроекта CPM My Country в российском павильоне, целью которого является помощь в развитии молодых дизайнерских марок из регионов. Посетители смогли ознакомиться с работами перспективных брендов J.S.V. и SHAMAWOOD из Новосибирска. В рамках проекта выставки CPM Designerpool свои новые авторские коллекции показали в стенах зала Premium и на главном подиуме выставки дизайнеры из Санкт-Петербурга: Татьяна Котегова (бренд Tanya Kotegova), Янис Чамалиди (бренд IANIS CHAMALIDI) и Виктория Афанасьева (бренд Vikki), а также Мария Варламова (бренд Masha Varlamova) из Екатеринбурга. Впервые вниманию посетителей CPM были представлены коллективные стенды производителей дизайнерской одежды и аксессуаров из Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара и Ульяновска, а также дебютный этап сотрудничества выставки и международного проекта WorldSkills в рамках финальной подготовки к Чемпионату Европы EuroSkills 2018.