Итоги 32-й выставки CPM

28 февраля завершился 32-й сезон CPM – Collection Première Moscow, ключевого делового события индустрии моды России и Восточной Европы. Для презентации коллекций осень-зима 2019/20 в московском «Экспоцентре» собралось 1418 дизайнерских торговых марок из 35 стран мира, за четыре дня выставку посетило 22 000 специалистов по закупкам и управлению модным бизнесом из России и Европы.

Официальным гостем церемонии открытия выставки стала Анфиса Чехова, известная телеведущая и соосновательница бренда одежды By.Che, а в рамках красочного шоу, посвященного запуску 32-й выставки CPM, состоялись дебютные показы коллекций Tricot Chic, Leonisa, He Has 34, Duffy NY, Vladi Collection, Punto Blanco, Amaia, BY и PM Looks, прошедшие при поддержке творческой команды стилистов японского косметического бренда LebeL.

Важным акцентом прошедшей выставки стало беспрецедентно расширенное расписание Деловой программы. 25 февраля состоялась презентация от компании ФГУП «Почта России» на тему «Стирая границы: новые возможности по импорту и экспорту для fashion бизнеса», а традиционно открывший второй выставочный день тренд-обзор от лондонского агентства WGSN собрал полный зал специалистов, отвечающих за разработки коллекций, а также начинающих дизайнеров и обозревателей моды.

22-й сезон экономического форума Russian Fashion Retail Forum, прошедший 26 и 27 февраля, был объединен темой «Кастомизация и персонализация: ключевые тренды российской индустрии моды 2019 года». Семинары и конференции включили в себя доклады по экспорту продукции и импорту материалов и комплектующих от Schneider Group, Trigon Select, Best Logistics, а также дискуссионные и лекционные панели от Fashion Consulting Group и PROfashion Consulting.

В рамках своего выступления, главный куратор Russian Fashion Retail Forum Райнхард Дёпфер, управляющий партнер международного консалтингового агентства по маркетингу и менеджменту в сфере текстиля и моды ITMM GmbH и председатель Европейского совета по экспорту текстильной продукции EFTEC, отметил: «На протяжении порядка 12 месяцев мы наблюдаем стабильный рост российского спроса на модную одежду из Германии, который за прошедший год существенно превысил средние показатели европейских стран-поставщиков одежды в Россию. Таким образом, в 2018 году был окончательно преодолен прошедший пятилетний кризис продаж».

Параллельно с форумом RFRF десятки специалистов индустрии бельевой моды смогли принять участие в лекциях и семинарах CPM Body&Beach Talks. Расписание мероприятий, прошедших в зале 24, включало доклады представителей Intima Media Group, Fashion Consulting Group, а также широкого круга экспертов, производителей и торговых агентов модного белья, купальников и сопутствующих групп товаров и комплектующих.

В завершающий день выставки состоялась серия семинаров на тему образования в индустрии моды, организованных мультиканальной b2b-платформой «Модный Magazin» при участии экспертов из Школ дизайна ArtFuture, «АРТИЗИА», РГУ им. Косыгина, международного проекта WorldSkills, а также Центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ.

Кристиан Каш, Международный директор проекта CPM: «В новом сезоне решение об участии в CPM Moscow приняло особенно много экспонентов из Польши – более 25 компаний. При этом отзывы дебютантов отличаются исключительным позитивом. В принципе, впечатления экспонентов изо всех сегментов CPM Moscow были положительными и оптимистичными. Особенно приятно, что в этот раз на выставку приехало много новых байеров. Все это показывает, насколько обширным потенциалом обладает наша выставочная платформа по прошествии 16 лет успешного развития».

Компания Fashion Consulting Group совместно с тренд-бюро FashionSnoops представила самые актуальные модные тенденции сезона осень-зима 2019/20 в уникальном формате тренд-галереи. Это пространство, где в единую историю собраны главные источники вдохновения, формы, цвета и настроения предстоящего сезона, а также наглядно продемонстрированы рекомендуемые к закупке для России и стран СНГ модели. Тренд-галерея представляла из себя два тематических пространства: зону нижнего белья и пляжной моды, а также зону ключевых трендов в одежде, обуви и аксессуарах.

Важным событием прошедшего сезона стал также запуск нового раздела выставки CPM Body&Beach Fabrics. В его рамках посетители могли ознакомиться с предложением по аксессуарам, фурнитуре и галантереи из сферы производства модного нижнего белья, пляжной и домашней одежды, а также узнать о последних достижениях в области разработки текстильного дизайна в сегменте lingerie.

Один из самых красочных разделов выставки – CPM Body&Beach собрал 144 бренда из 25 стран, в числе которых производители из Западной и Восточной Европы, Латинской Америки и других регионов. Традиционная программа бельевых модных показов CPM Body&Beach Show включила в себя презентации дизайнерских торговых марок Pluto, Indefini, Kris, Jolidon, Prelude, RCrestentini, Le Journal.

Николай Ярцев, Российский директор проекта CPM: «Старт нового fashion сезона выставки СРМ ознаменовался запуском двух очень разных по концепции, но одинаково значимых для рынка проектов: CPM Body&Beach Fabrics и СРМ Modest Fashion. Дебютировавшие участники отметили значительный интерес со стороны посетителей и выразили надежду на расширение обоих сегментов. Также для нас было важно осуществить географическое развитие проекта CPM My Country, в 32-м сезоне выставки свои коллекции презентовали дизайнеры из Казахстана и Узбекистана. Такие шаги расширяют горизонты и перспективы, предоставляя новые возможности для организаторов, экспонентов и байеров».

Немало талантливых дебютантов смогли принять участие в CPM благодаря спецпроектам выставки. Коллекции осень-зима 2019/20 на стендах и подиуме продемонстрировали дизайнеры, отобранные в проект CPM Designerpool: Brier (Москва), Ianis Chamalidy (Санкт-Петербург), U.G.L.Y. (Нани Коберидзе, Тбилиси, Грузия) и LOOM Weaving (Инга и Элен Манукян, Ереван, Армения). Участниками CPM My Country стали бренды из Казахстана – Alex Chzhen и Zhanar, и Узбекистана - Maru, представившие российским байерам на объединенном стенде в зале 72 свои новые коллекции.

Впервые гостям CPM было предложено ознакомиться с экспозицией нового направления Modest Fashion, подготовленной в партнерстве с Modest Russia и Council of Modest Fashion. Дебютными экспонентами стали несколько брендов, в числе которых XY, Zaira Gatagazheva и Measure. Диляра Садриева, международный эксперт, аналитик и исследователь индустрии Modest Fashion, со-основатель платформы Modest Russia и региональный директор Council of Modest Fashion по России и СНГ рассказала в рамках Russian Fashion Retail Forum о международном опыте, глобальных процессах и ключевых событиях в данной сфере, об особенностях потребителя Modest Fashion и перспективах направления на российском рынке.

Томас Штенцель, Генеральный директор компании - организатора выставки ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»: «Предпосылки для старта нового сезона заказов в рамках CPM выглядели не особо оптимистично - в частности, с учетом повышения НДС и новых правил в отношении импортных поставок. Однако мир моды и Россию объединяет страсть не оглядываться назад и с оптимизмом идти в новый сезон. Мы можем отметить высокий уровень посетителей, ведь CPM по праву считается площадкой №1 в России и Восточной Европе, на которой байеры пишут оптовые заказы. Существенно расширилась экспозиция Испании, мощным торговым и розничным партнером стала Польша и, конечно же, активные продажи демонстрируют лидирующие страны-поставщики: Италия, Германия и Турция. Отличное настроение царит и среди российских брендов, переживающих бум заказов на отечественном рынке, при том, что и экспорт в другие страны давно является активно обсуждаемой темой».

Как всегда, новинки будущего сезона привлекли немало российских знаменитостей. В их числе были Екатерина Одинцова, Женя Малахова, Ирина Пегова, Илана Юрьева, Ирина Медведева, Никита Тарасов, Максим Шарафутдинов и Елизавета Арзамасова. Звезды смогли по достоинству оценить не только коллекции международных и российских брендов, но и косметические новшества от партнеров CPM – японского бренда LebeL, российского производителя Natura Siberica, швейцарских торговых марок Curaprox и Swiss Smile, а также модные аксессуары Noryalli из Норвегии. Многих знаменитостей, а также отраслевых экспертов, журналистов и байеров собрал очередной закрытый вечер CPM Body&Beach VIP Cocktail Siestecita, на сей раз посвященный испанской бельевой моде. Специальным гостем мероприятия стала Оксана Федорова, телеведущая и креативный директор собственного бренда одежды Ofera, а среди гостей, помимо байеров, присутствовали звезды кино и музыкальной сцены - Анастасия Макеева и Анжелика Агурбаш, а также редакторы деловых изданий и модные блогеры.

Активным пользователям мобильных устройств на протяжении многих сезонов специально разработанное приложение CPM App в партнерстве с сервисом 2Meet позволяет моментально находить любого участника выставки и планировать деловые встречи, а пользователи Instagram и Facebook имеют возможность знакомиться с новостями и эфирами из зала показов CPM, не покидая важные переговоры. Узнать о новинках не только в сфере моды, но и интерьерных ароматов гости выставки могут на стенде компании «Третье чувство», предлагающей широкий спектр решений для бутиков и шоу-румов самого разного формата.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ:

Бренд Vizio: «CPM, как всегда, стала очень насыщенной. В первый день у нас было огромное количество посетителей, намного превосходящее наши ожидания. Надеемся, так будет всегда».

Бренд Fontanelli: «Несмотря на сложный период для итальянских компаний и общую экономическую ситуацию, Россия всегда является эталонным рынком для Made in Italy».

Бренд Silver Fox: «Выставка – это большой праздник, а тем более CPM. Мы участвовали уже 4 раза, и февральский сезон стал для нас самым результативным. Эффективность этого года можно оценить как совокупность всех предыдущих сезонов участия, что говорит о том, что наш товар интересен клиентам, и мы находимся в нужном месте. После общения с коллегами мы пришли к мнению, что хотели бы увеличить площадь стенда и привлечь дополнительных сотрудников, потому что эта выставка показала повышенный интерес к нашему бренду».

Бренд O’She: «Наш бренд принял участие в CPM впервые, и мы очень благодарны организаторам за поддержку. От многих посетителей мы получили хорошую реакцию, и четыре дня прошли очень легко. Мы организовывали показ в павильоне CPM Body&Beach, где были представлены, и считаем, что деловая программа и показы обязательно нужны, ведь люди получают больше полезной информации, а бренды имеют возможность продемонстрировать продукцию иначе, чем на стендах. В следующей выставке мы бы хотели принять участие, потому что чувствуем положительную реакцию со стороны посетителей».

КОММЕНТАРИИ БАЙЕРОВ:

Ксения Николаева (Пенза): «Я ездила в рамках VIP программы от CPM и РАФИ. Огромная благодарность организаторам за горячий приём, все было максимально чётко спланировано. Целью моей поездки было укрепление партнёрских отношений с производителями Jolidon и Gisela, осмотр и предзаказы коллекций будущего сезона, а также поиск новых поставщиков. Для себя отметили несколько контактов для будущего сотрудничества - бренды Trikozza, Nicoletta и Wonderbra. Эти три дня я провела как дома».

Галина Егошина (Магнитогорск): «Я посещаю выставку уже не первый раз, у нас есть постоянные поставщики – Naturana и Cybele. Немецкое качество белья и домашней одежды в сочетании с хорошей ценой и профессиональной работой сотрудников приносят результат и нам, и производителям и, главное, покупателям. Обратила внимание на марку Bestform, представленую компанией «Парижанка». Услышала впечатляющий рассказ на стенде о тенденциях бельевой индустрии, актуальных цветовых направлениях, тканях, аксессуарах. Не прошла и мимо стенда Indefini, - такой ценовой сегмент и огромный ассортимент яркого молодежного белья нужен моим магазинам. Отметила для себя отличную зону отдыха и возможность неформального общения с коллегами, а также красивые подиумные показы. Заказы, составленные под впечатлением увиденного, перенесут эту энергию дальше - к нашим любимым женщинам».

КОММЕНТАРИИ ЗВЕЗДНЫХ ГОСТЕЙ:

Анфиса Чехова: «В прошлом году у меня появился собственный бренд одежды для реальных женщин By.Che, и я пришла на CPM не только для того, чтобы провести церемонию открытия, но и посмотреть, как работают другие бренды на выставке. Мне как основательнице собственной марки хотелось бы чему-то у научиться у коллег, а также ближе познакомиться с байерами и нашей целевой аудиторией».

Маргарита Митрофанова: «Я моде не следую, я к ней присматриваюсь. Сейчас нет каких-то строгих модных правил, модельеры лишь рекомендуют определенные тренды. Отлично, если получается держаться этого формата, но если нет, - то это тоже не преступление. В конце концов, джинсы, белые рубашки и хороший трикотаж актуальны всегда».

Следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 3 по 6 сентября 2019 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют свои коллекции сезона весна-лето 2020.

