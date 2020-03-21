Итоги 34-й выставки CPM MOSCOW FW20/21

Старт крупнейшей в стране байерской сессии сезона осень-зима 2020/21 в понедельник 24 февраля с главного подиума CPM объявила известная актриса театра и кино Дарья Мороз, отметив, что уже посещала выставку и показы ранее, и поэтому вдвойне рада новой встрече с экспонентами. Другие знаменитые гости – в числе которых были Екатерина Одинцова, Татьяна Михалкова, Ирина Безрукова, Анастасия Гребенкина, Анастасия Денисова и Ирина Лачина, посетившие павильоны Германии, Италии, Турции и других стран в первые часы работы CPM, отмечали и разнообразие брендов, и большее количество стильных моделей одежды, представленных российскими производителями.

Томас Штенцель (Thomas Stenzel), генеральный директор компании-организатора выставки CPM – ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»:

«В новом сезоне выставка CPM продемонстрировала полную перезагрузку. Российский рынок модного ритейла убедительно показал хорошее положение дел – прежде всего, новыми заказами и интересом к инновационным формам продаж, онлайн/оффлайн-технологиям, идеальному миксу из российских и международных брендов, представленных в рамках выставочной экспозиции. CPM и CPM Body & Beach стали идеальной бизнес-платформой для заказа коллекций предстоящего сезона, что уже проверено и подтверждено более чем 22 000 байеров».

В центре внимания многих посетителей 34-го сезона CPM оказалась расширенная деловая программа выставки. С 24 по 26 февраля проходил 24-й международный экономический форум инноваций и технологий fashion-ритейла Russian Fashion Retail Forum при организационной поддержке Retail.ru, Fashion Consulting Group и ИД PROfashion. В стратегических сессиях и семинарах приняли участие Надежда Крец (Euromonitor Int.), Антон Алмазов («1С-Архитектор бизнеса»), Михаил Гусманов (NLT Trade), Марина Казакова (Woodi Bureau), Екатерина Елисеева (Practical Fashion Solutions), Иван Барченков (Medianation), Дмитрий Чупаха (Butik.ru), Андрей Горб (Van Laack GmbH), Дарья Малюга («Бест Логистик-ИТЭ»), Станислава Нажмитдинова («Штаб»), Ольга Штейнберг (Buman Media), а также менеджмент и эксперты Fashion Consulting Group и ассоциации РАФИ. Одной из ключевых тем для обсуждения стали цифровые технологии и диджитализация индустрии моды. Участники форума подтвердили, что именно направление 'fashion tech’ и более глубокая работа с целевой аудиторией в различных средах – помогут всем игрокам рынка добиться устойчивого роста.

Участниками второго сезона работы специализированного раздела CPM Shop & Retail Solutions стали компании, лидирующие в области магазиностроения, торгового оборудования, мерчендайзинга и других профильных услуг. В их числе: «Арт-Пак М», Woodi Bureau, SKU Production и «Третье Чувство».

Кристиан Каш (Christian Kasch), международный директор проекта CPM:

«Почти на всех стендах отмечался стабильный интерес к международным модным коллекциям. Во время выставки мы также провели успешные переговоры, где представили свои идеи и возможности для новых интересных коллективных экспозиций некоторых стран, в частности ‘Made in Denmark‘. Российский и восточноевропейский рынки по-прежнему очень важны для многих компаний и стран, что было наглядно продемонстрировано в течение четырех дней на выставке».

Яркими дебютантами из числа международных участников выставки стали такие бренды как Klaudia Karamandi, Stones, Simone Bruns, Brigitte Buge, ‘Liebesgluck и Goldgarn Denim из Германии, Antydote, Ozai N Ku и Lotus из Греции, Maison Fabre, Kaporal, Marina V., Meri Esca и Frnch из Франции, Napo и Nikola из Польши, а также Arma Black, ModaQueen и Quo из Турции.

26 февраля экспозицию CPM посетил с официальным визитом заместитель министра иностранных дел Италии г-н Иван Скальфаротто (Ivan Scalfarotto), который смог не только увидеть новые коллекции 'Made in Italy’, но и лично пообщаться с байерами и журналистами в формате делового брифинга, подчеркнув важность плотного взаимодействия между игроками индустрии моды Италии и России, которая поддерживается такими институтами как ITA (Italian Trade Agency) и EMI (Ente Moda Italia), а также организаторами CPM.

На протяжении нескольких сезонов выставочный проект имеет большой интерес со стороны байеров премиум-сегмента российской индустрии моды благодаря реализации программы CPM VIP Buyer, в рамках которой было открыто новое пространство для переговоров и закрытых мероприятий – Gold Club Lounge. Владельцы и управляющие бутиков высокого ценового сегмента постепенно стали отмечать, что особое отношение и создание комфортных условий для работы со стороны организаторов CPM – стали еще одной важной причиной, чтобы не пропускать ни одного сезона выставки.

Стабильный рост количества участников CPM поддерживается активным желанием выхода на российских рынок большого количества новых брендов, как международных, так и локальных. В 34-м сезоне различные регионы России представили 310 компаний, среди наиболее ярких брендов - Akhmadullina Dreams, Vassa&Co., Camille Cassard, Ianis Chamalidy, Truvor, Sinar, участники спецпроекта CPM Designerpool – Sl1p (Москва), Ivanova (Сочи) и George Shaghashvili (Тбилиси, Грузия), а также новая дизайнерская марка F.Lab из Казани, представленная в рамках проекта CPM My Country.

Николай Ярцев, российский директор проекта CPM:

«Выставка CPM в очередной раз подтвердила статус ведущей платформы индустрии моды в Восточной Европе. Объединив всех лидеров fashion индустрии, выставка и входящий в ее состав трехдневный международный экономический форум Russian Fashion Retail Forum прошли под девизом «Рынок будущего. Новые возможности и стратегии». Залогом успеха проекта многие годы является беспрецедентно широкий выбор коллекций модной одежды, белья и аксессуаров со всего мира, что позволяет десяткам тысяч байеров формировать сбалансированные заказы, отвечающие актуальным трендам. Завершившийся 34-й сезон продемонстрировал равно глубокий интерес со стороны ритейла к коллекциям из Германии, Италии, Франции, Турции, России и других стран - в каждом из представленных на CPM продуктовых и сервисных сегментов моды, усилив тем самым уверенность производителей в российском рынке, выставке и индустрии в целом».

В экспозиции выставки бельевой моды CPM Body & Beach было представлено 135 брендов из 25 стран. В павильонах 24 и 25 для байеров были организованы тренд-зона от Fashion Consulting Group и тренд-бюро FashionSnoops.com при поддержке производителя манекенов Royal Dress Forms, VIP Club для переговоров, а также подиумное пространство для семинаров и показов. Впервые в бельевой экспозиции были представлены бренды направления Fitness & Yoga, в числе которых оказались Uniconf, Leonisa, Mey, NF Seamless, Bilcee. Самые актуальные тренды в области цветов, тканей, элементов дизайна и декора для нижнего белья гости выставки смогли узнать из открытых лекций Fashion Consulting Group совместно с FashionSnoops.com и Carlin Creative Trend Bureau.

Специальным событием на CPM стал коктейльный вечер бельевой моды Rendez-vous avec lingerie, организованный творческой командой международного телеканала о моде и стиле жизни World Fashion Channel и посвященный Франции. В рамках мероприятия состоялся модный показ при участии брендов Michelle Moren, Lou, Gemma, Belcor, Oryades, Lise Charmel. Символические призы за вклад в развитие lingerie индустрии России были вручены наиболее активным байерам сезона – Ольге Сотниковой, Анне Павловской и Светлане Осьмининой. Все ключевые события 34-й выставки CPM были поддержаны новыми партнерами – Nanoasia и La Natura, а также экспертом в арома-маркетинге «Третье Чувство» и российским производителем натуральной косметики Natura Siberica.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПОНЕНТОВ CPM:

Илья Жоров, владелец компании Villagi:

«Наша компания участвует в выставке СРМ уже 6 лет. У нас хорошо прошли предыдущая и эта выставки. Чтобы были люди и покупатели, заранее и в течение самой выставки проделывается огромная работа. Мы – уже узнаваемая компания на СРМ, но в любом случае моя личная философия и философия моей компании заключается в том, что всегда нужно чем-то удивлять, и мы стараемся: либо коллекцию показать по-особенному, либо звезд приглашаем. В эту выставку я собрал все идеи, которые были, воплотил их – и выставка выстрелила. Мы довольны выставкой на 150%».

2.Борис Чупринин, генеральный директор ООО «Рапира», ТМ Elisabetta:

«Мы участвуем в выставке ежегодно каждый сезон, и для нас CPM – практически единственный канал приобретения новых клиентов. Сейчас в связи с маркировкой и санкциями наблюдается возросший интерес к российскому производителю и нашей продукции. Мы работаем на итальянском сырье – это премиальный сегмент с исключительным качеством. И поскольку у нас семейный бизнес, то от эскиза до конечного продукта только мы несем ответственность».

Полина Мещерякова, основатель бренда First in space:

«Все наши ключевые оптовики приезжают на СРМ два раза в год, и поэтому мы здесь. Выставка дает возможность всем встретиться. Мы начинали с участия около 5 лет назад, и благодаря аудитории CPM выросли очень хорошо. Год от года мы наращиваем свою базу клиентов, и все люди, которые заказывали у нас, продолжают это делать. Однако на каждой выставке мы находим и новых партнеров, которые сейчас на вес золота».

Джордж Шагашвили, дизайнер George Shaghashvili (Тбилиси, Грузия):

«Участие в СРМ – это возможность для расширения рынка и укрепления дружеских межнациональных экономический отношений и связей. В моем случае – это способ открыть миру грузинскую дизайнерскую школу. В своей новой коллекции я обращаюсь к теме асоциализации людей нашего времени, напоминая обществу о значении естественности и человеческих отношений».

КОММЕНТАРИИ БАЙЕРОВ CPM:

1. Елена Бугранова, Президент Союза Русских Байеров, бутики Weekend Moda (Ростов-на-Дону):

«Союз Русских Байеров уже давно сотрудничает с выставкой CPM. Возможность увидеть коллекции новых брендов со всего мира и сделать заказы в одном месте — это огромное удобство для российских бутиков. Я вижу, как за последние годы интерес байеров к проекту растёт, в том числе это касается магазинов премиального сегмента. В связи с ситуацией на рынке многие закупщики стараются представить у себя коллекции разного ценового сегмента, и на CPM они всегда могут найти качественные и при этом адекватные по стоимости вещи».

Гульсара Мендибаева, бутик La Decollete (Алматы, Казахстан):

«На выставке CPM познакомилась с такими брендами как Sensis (Польша), Cottonreal (Великобритания), Bye Bra (Нидерланды) и Maryssil (Бразилия). Написала у них заказы. Посещение выставки было очень эффективным. Нашла и заключила договоры с поставщиками, которых искала. Благодарю за насыщенную деловую программу, все мероприятия и в целом организацию выставки. Всё чётко, слаженно, удобно. Также очень ценно иметь возможность в неформальной обстановке пообщаться с партнёрами и коллегами по цеху».

Марина Севастьянова, бутик «БельёТека» (Сочи):

«Нам хотелось найти качественную продукцию, надежных поставщиков, новые марки. На CPM удалось ознакомиться с участниками сегмента Shop & Retail Solution. Огромное спасибо за организацию, выставка прошла на высочайшем уровне. Желаем

дальнейших успехов и развития».

Ольга Жамойда, бутик OhrioStore (Пятигорск):

«Как и всегда, на выставке получила яркие эмоции, заряд положительной энергии, новые знакомства и укрепление прежних контактов. Побывала на очень многих стендах. Из новых брендов понравились Katia Panteli из Греции, а также Indiana Natural и Leonisa из Испании. Посещение CPM было очень эффективным. Получила информацию о трендах на 2022 год, маркировке, региональной поддержке. Как всегда, всё на высшем уровне. Организаторам CPM огромное спасибо. И работа, и вечеринки, - всё перемешалось. Эмоций море. И все восхитительные!»

КОММЕНТАРИИ ЗВЕЗДНЫХ ГОСТЕЙ CPM:

Дарья Мороз:

«Несколько лет назад я впервые посетила это масштабное, сделанное на профессиональном уровне мероприятие. Я давно не видела у нас интересно выстроенного показа, а здесь в удобном пространстве представлены интересные бренды. Что касается моего стиля, то он складывается из вещей, которые мне нравятся. Сейчас он направлен на женственность, поэтому в этом году юбки и каблуки – его основа».

Татьяна Михалкова:

«Выставка СРМ – самая крупная в нашей стране. Здесь собираются производители со всего мира. В том числе российские. А мы каждый год не просто приходим на выставку в качестве посетителей, мы действительно участвуем в ней. В нашем конкурсе, который охватывает 150 городов России, есть такой приз – бесплатное участие в CPM. Галина Истомина курирует эту часть, за что мы ей очень благодарны. Приходите, смотрите, участвуйте».

Ирина Безрукова:

«Сегодня я много времени провела в корнерах FREE AGE и Seven Lab. С трикотажем FREE AGE я знакома уже несколько лет, вещи этой марки люблю за отменное качество и благородный дизайн. У меня, к слову, очень чувствительная кожа и шерстяную продукцию я могу носить все время. А одежду Seven Lab я увидела впервые и сразу захотела заказать себе пиджак с какой-нибудь хулиганской надписью, а также несколько стильных футболок».

Ирина Лачина:

«Мне удалось побывать на показе немецкого холдинга. Это было безумно интересно, поскольку показалось мне новым, ярким и необычным. CPM – это смешение интересных новых направлений в моде и тенденций. Здесь каждый для себя может найти то, что ему интересно и близко».

Следующая выставка CPM – Collection Premiere Moscow пройдет в период с 01 по 04 сентября 2020 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют коллекции сезона весна-лето 2021.