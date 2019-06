Итоги Al Arabia Fashion Days

С 10 по 13 июня 2019 года в Москве прошел второй сезон уникального мероприятия Al Arabia Fashion Days – показа мод, в котором приняли участие именитые кутюрье Ближнего Востока, Европы, Америки и России. Компания Меровинг Продакшн возобновила площадку для взаимодействия отечественной публики с культурными особенностями ближневосточных стран посредством высокой моды, бизнеса, творческих единиц, парфюмерных брендов, ювелирных аксессуаров и национальных украшений, ориентальных картин, арабской кухни, национальной росписи и прочего. Российский поклонник fashion-индустрии оказался очень заинтересован в общении с мировыми модельерами и получении полноценного представления о том, что такое кутюр. Al Arabia Fashion Days – это первый шаг к выходу fashion в России на более высокий международный уровень.

24 апреля в Дубае состоялась официальная пресс-конференция при поддержке Генерального консульства РФ в Дубае и Северных Эмиратах, на которой основатели и партнеры проекта ответили на все интересующие СМИ вопросы.

Сами показы прошли 10 и 11 июня в стенах Дворца торжеств Safisa – самой подходящей площадке по архитектуре, колориту и орнаментам к мероприятию. За 2 дня показов на Al Arabia Fashion Days прошло более трех тысяч гостей со всего мира, которые посетили показы коллекций Demi Couture и Haute Couture сезона 2020. Среди них популярные артисты, звезды кино и шоу-бизнеса, арабские шейхи, принцы и принцессы, видные политические деятели, представители посольств, государственных учреждений, байеры, а также просто ценители прекрасного искусства. Перед началом показов гости прошлись в ослепительно прекрасных нарядах по фиолетовой ковровой дорожке, находясь под постоянным прицелом фотокамер, и внимательно ознакомились с каждым из восточных брендов в зоне шоу-рума. Открывала Al Arabia Fashon Days обворожительная певица Asta, покорившая не только всю Россию, но и Шанхай, европейские и арабские города. 10 июня свои коллекции показали бренды Naira Arutyunian, Asmaraia, Kibovskaya, Ikat Me и Baronessa, а 11 июня – бренды Sevda Fashion House, Anastasia Kiefer Couture, Michael Leyva и Michael Cinco. Специально для этого мероприятия дизайнеры показали свои новые коллекции, ранее не представленные на рынке. Закрывала мероприятие певица Niki продюсерского центра FB Media. Постановкой всех показов занялся Данил Косенков, один из лучших режиссеров-постановщиков показов, известный своими работами над показами Дикой Орхидеи, Millionaire Fur, Топ-модель по-русски и т.д. В конце каждого дня всех гостей ждала на After-party самая престижная развлекательная площадка Soho Rooms, где проходили Trunk-show дизайнеров участников. Показ филиппинского дизайнера Майкла Лейвы завершила 4х-кратная чемпионка России и 2-кратная обладательница Кубка Мира по спортивным бальным танцам Елена Успенская. Она вышла на подиум в самом пышном свадебном платье Al Arabia Fashion Days с пятиметровым шлейфом. А в показе у IKAT ME участвовали финалистка «Голос» певица Севиль и участница шоу «Дом-2» Алиана.

Ключевой фигурой модного шоу стал Король свадебной моды (как его называют за рубежом) именитый кутюрье Майкл Синко (Дубай, ОАЭ). Проживающий в Дубае филиппинский дизайнер Майкл Синко наиболее известен своими сказочными нарядами от кутюр. Его врожденное творчество и мастерство техники вывели его на передовые рубежи моды. Имена знаменитостей, которые надевали его роскошные платья, не сходят с уст миллионов людей. Это Бейонсе, Дженнифер Лопез, Леди Гага, Рианна, Марайя Керри, Ашварайя Рай и многие другие. На Al Arabia Fashion Days в зоне шоу-рума было представлено легендарное платье, сшитое специально для Леди Гаги. Закрывала показ Майкла Синко вице-мисс России Ксения Александрова.

В завершающий день, 13 июня, в Most Lounge состоялся закрытый ужин для дизайнеров этого грандиозного мероприятия. Приглашенные артисты Максим Завидиа и Asta своими зажигательными выступлениями подарили отличное настроение гостям. Основатели проекта Луиза Авье и Лана Авье вручили почётную премию Al Arabia Fashion Awards. Награды были распределены следующим брендам:

Специальная премия – Michael Cinco

Специальная премия – Revlon Professional Russia

Best modest collection (Лучшая благопристойная коллекция) – Naira Arutyunian

Best bridal collection (Лучшая свадебная коллекция) – Michael Leyva

Best designer (Лучший Дизайнер) – Marta Berz, бренд Baronessa

Best evening collection (Лучшая коллекция вечерних платьев) – Sevda Fashion House

Best collection (Лучшая коллекция) – Anastasia Kiefer Couture

Best partner (Лучший партнер) – TiModels

Официальный beauty-партнер REVLON Professional Russia, чьи мастера творили невероятную красоту, создавая все образы моделям и организаторам мероприятия в течение всего проекта.

Организатор: MEROVING PRODUCTION (со-организатор Arab Fashion Week в г. Дубай, ОАЭ; со-организатор Designers&Brands в г. Бейрут, Ливан)

Партнеры: Благотворительного фонда «Во благо жизни», Arab Fashion Council, Школы бизнеса «Синергия», PROfashion, телерадиоканал СтранаFM, Horse Power Milano, Лошадиная сила, Королевская вода, Soho Rooms, украшения ручной работы Aleksandr Titkov, косметический бренд Demi Hair Care Science Professional, Event Vip Club, Job for Arabist, Prokatposudy.ru, Regina Rei.

Инфо-партнеры: Khallej Times, Alhayat, телеканал RT Arabic, телеканал Rudaw, телеканал Russia Today, Moda Dynastie, телеканал World Point TV, телеканал 92 News HD, телеканал Such TV, телеканал Hum News, Alarabiya News Channel, Fashion Network, телеканал Пятница, телеканал Мир, телеканал Music Box, ЖараТВ, телеканал Тео-ТВ, телеканал ВостокTV, ТВ Брикс, телерадиоканал СтранаFM, радио MegapolisFM, Grazia, СтарХит, Lingerie Magazine, Bloggmagazine, Designers magazine, Glyanets magazine, Paparazzi Russia, BRIDE, nStyle, FB magazine, Business Traveller, ИД Коммерсантъ, журнал «Богема», Модный Magazin Аргументы и Факты, РИА Новости, журнал Вечерняя Москва, AR Luxury World Guide, ИА Спутник, Bonjour, World Podium, Daily Sabah newspaper, и т.д.

